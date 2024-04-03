20 bin yerli turist, Yunan adalarına bayram yaptıracak!

Selenay YAĞCI/İSTANBUL

Okulların ara tatiliyle birleşerek 9 güne çıkan bayram döneminde turizme talep arttı. Türk turistlere kapı vizesi vermeye başlayan Yunan adaları sezonu henüz açmasa da bu talepten nasibini aldı. Önceki bayramda Yunan adalarına 10 binden fazla Türk turist giderken, bu bayramda sayının 20 bine çıkması bekleniyor.

Okulların ara tatiliyle birleşerek 9 güne çıkan bayram dönemi, Türk turistlere kapı vizesi vermeye başlayan Yunan adalarına yaradı. Yurtdışında tatile parası yetmeyen, vize sorunu yaşayan birçok yerli turistin ilk tercihi 25-30 dakika gibi sürede ulaşabilecekleri Yunan Adaları oldu. Yunan adalarında 7 gecelik oda fiyatları ortalama 10 bin liradan başlarken, Türkiye’de 4 gecelik konaklamanın bedeli 10 bin TL’den 40 bin TL’ye kadar çıkıyor. Adaya göre değişen feribot ücretleri 30 Euro’dan başlayıp 80 Euro’ya kadar yükselirken, kapıda vize için de 60 Euro ödenmesi gerekiyor. Geçen yıl bayramda yaklaşık 10 bin kişi Yunan adalarını tercih ederken turizmciler, henüz sezon tam açılmamış olsa da bu bayramda yaklaşık 20 bin kişinin adalara geçeceğini tahmin ediyor. Yunan adası feribotlarının dolulukları yüzde 80’lere çıktı. Yerli turistin bayram döneminde iç hatlardaki uçak bileti talebi yüzde 85 artarken, dış hatlarda bu oran yüzde 20’yle sınırlı kaldı. Yerli otellerin ise bayramda yüzde 85 dolulukları yakalaması bekleniyor.

En yoğun talep Midilli, Sakız, Kos, Rodos ve Meis’e

Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, 9 günlük bayram tatilinde yurt dışında en popüler destinasyonun Yunan adaları olduğunu belirtti. Yavuz, kapıda vize uygulaması kararı alınan 10 Yunan adasından bu bayramda en yoğun talebi Midilli, Sakız, Kos, Rodos ve Meis’in gördüğünü dile getirdi. Nisan ayında adalarda turizm sezonu bizdeki gibi hareketli olmadığını, birçok tesisin henüz açılmadığını kaydeden Yavuz, “İyi bir 4 yıldızlı otelde günlük kişi başı oda kahvaltı 50-70 Euro konaklama için bütçelemek lazım. Çok daha yüksek ve daha düşük fiyatlarda konaklama tabii ki mümkün. Yunanistan otellerinde 1 Mart’tan itibaren Eko Tax adında ekstra bir vergi ödeniyor. 5 yıldızlı otel için odabaşı günlük 10, 4 yıldızlı otel için 7 Euro, yani 1 hafta için 5 yıldızda 70 Euro ayrıca vergi ödenmesi gerekiyor” dedi.

Ortalama oda fiyatı 2 bin 777 TL’ye yükseldi

neredekal.com CEO’su Gökhan Sivrikaya, bayram tatilinin 9 güne çıkarılmasıyla tatil aramalarında geçen yıla kıyasla yüzde 35’lik bir artış olduğunu söyledi. Sivrikaya, Bodrum, Fethiye, Antalya, Marmaris ve Kapadokya’nın ramazan ayı başlangıcından bu yana en çok tatil araştırması yapılan bölgeler olduğunu ifade etti. Geçen sene bayramdan önceki iki haftalık süreçte, neredekal.com’da listelenen 23 binden fazla tesisin gecelik oda fiyatlarını incelediklerinde; geçen yıl bayramda ortalama oda fiyatının bin 708 TL olduğunu, şu anda ise 2 bin 777 TL’ye yükseldiğini belirtti. Sivrikaya, “neredekal.com verilerine göre 7 yaşında bir çocuğu olan 3 kişilik bir aile için düşünecek olursak, en popüler bölgelerden biri olan Bodrum’da bugün itibariyle 4 gecelik tatil fiyatları denize yakın oda+kahvaltı konaklama türünde 4 bin TL-5 bin TL bandından başlıyor, orta üst segmentte 25 bin TL’ye kadar çıkıyor. Aynı aile için bayram haftasına baktığımızda 4 gecelik aynı tipte konaklamalar için 10 bin TL’den 40 bin TL’ye kadar konaklamalar mevcut. Pansiyon türlerinde bin TL bandında gecelik fiyatlar bulunabiliyor” dedi.

Mısır en çok tercih edilenlerden oldu, Yunan adalarına gemi turları da arttı

Setur Turizm Genel Müdür Yardımcısı Koray Küçükyılmaz, yurt içinde bu yıl bayramın ara tatil ile aynı döneme denk gelmesinin, iç pazarda hareketliliği artırdığını ve satışları olumlu yönde etkilediğini ifade ederek, tatil otelleri tarafında geçtiğimiz yıla göre yaklaşık yüzde 50, Kıbrıs otelleri tarafında ise yüzde 300’lük bir artış olduğunu belirtti. Mısır’ın en çok tercih edilen destinasyonlar listesine giriş yaptığını kaydeden Küçükyılmaz şu bilgileri paylaştı, “Akdeniz’de Belek-Side- Kemer, Ege’de Bodrum- Fethiye-Marmaris ve Kıbrıs kıyısındaki oteller ile Sapanca, Abant, Bolu, Afyon gibi İstanbul’a yakın bölgelere talepler gelmeye devam ediyor. Seyahatseverlerin fiyatkalite dengesine daha çok dikkat ettiği bu dönemde biz de Setur olarak çeşitliliği artırdık. Yurtdışı turlarımızda da geçen yıla göre yüzde 50 büyüme hedefl iyoruz. Tercih edilen destinasyonlara baktığımızda Avrupa’da Balkanlar, İtalya, Benelüks ve İspanya turları, Asya’da Dubai, Tayland, Bali ve Japonya, Afrika’da Mısır, özellikle Sharm ve Hurgada bölgeleri için talep alıyoruz. Asya’da da geçtiğimiz yılın bayram haftasına kıyasla rezervasyonlarımızda oldukça yüksek artış bulunuyor. Tayland ve Bali’nin yanı sıra Dubai ve Japonya turlarına da ilgi artıyor. Yurt dışı gemi turlarında ise Akdeniz bölgesinde yüzde 30, Yunan adalarında ise yüzde 15 artış oldu, Akdeniz cruise severler için en çok tercih edilen bölge oldu ve turlar yüzde 100 doluluğa ulaştı.”

Bayram 9 gün ama tatil planları 3 günlük

Tatil için planlanan seyahatlerin yüzde 73’ünün iki kişilik olduğunu ve tatillerin yüzde 50’sinden fazlasının iki ya da üç günlük seyahatler olduğunu belirten Enuygun Ticaret Direktörü Orkun Özkan da şunları söyledi: “Bayram tatilinin uzatıldığının açıklanmasından sonraki hafta uçak bileti aramaları bir önceki haftaya göre yüzde 67, araç kiralama işlemleri yüzde 76 ve otel rezervasyonları yüzde 70 artış gösterdi. İç hatlardaki uçak bileti aramaları yüzde 85 artarken, dış hatlarda bu oran yüzde 20’yle sınırlı kaldı. Ramazan Bayramı dönemine ait verilerde en çok arama yapılan şehir Adana. Adana’yı Diyarbakır, Gaziantep, Van ve Trabzon takip ediyor. Tatilin yaz mevsimine değil de bahara denk gelmesi ve arama yapılan rotalar, seyahat severlerin memleketlerine gitmeyi tercih ettiklerini ya da kültür/ gastronomi gezisi yapmayı seçtiklerini gösteriyor. Veriler en çok uçak bileti aranan yurt dışı rotalarının ise Belgrad, Atina, Bakü, Bali ve Cidde olduğunu gösteriyor. Bu tatil için Atina haricinde genelde vizesiz rotalar tercih edilmiş. Vizesiz rotalara bir seyahat planı yapmanın daha uygun fiyatlı ve pratik olmasının etkili olduğunu söyleyebiliriz.”

Antalya yüzde 85 doluluğa ulaşabilir

Ela Excellence Resort Belek Turizm Koordinatörü Korhan Alşan ise, “Bu yıl bayram periyodunun geçen yıla oranla daha canlı bir talep yaratacağını söyleyebiliriz. Okulların tatil dönemi ile bayram tatilinin dokuz güne çıkarak aynı tarih aralığına denk gelmesi talebin canlanmasında çok büyük etken oldu. Ayrıca hava durumu şartlarının yazı aratmayacak şekilde beklenmesi de Antalya otelleri adına canlı bir bayram tatilinin habercisi oldu. Antalya genelinde özellikle bayram program içeriği çeşitli ve zengin olan tesislerin yüksek doluluk yakalayacaklarını öngörüyoruz. İç pazardaki talep kapasitesi çok büyük. Bu bayramda da bunun etkisini göreceğiz. Yunan adalarına verilen kısmi turistik vize mutlaka belirli bir kesimin ilgisini çekse de iç pazarın Türkiye’de göstereceği performansla mukayese edilemez. Özellikle ailelerin bayram tatilinde ilk tercihlerinin Antalya otelleri olacağına inanıyorum. Bayramda yüzde 85’i aşacak yüksek bir doluluk beklentimiz bulunuyor” dedi.

Ayvalık’ta doluluk yüzde 90'ı geçti

Ayvalık Ticaret Odası Başkanı Ali Uçar, 7 günlük vizeyi kapsayan 10 Yunan adasına seyahat döneminin başladığını söyleyerek, şu açıklamayı yaptı; “Şimdilik bu uygulama Sakız, Midilli, Rodos, Samos, Kos, Meis, Leros, Kalimnos, Simi, Limni’yi içeriyor. Pandemi döneminden önce bu süre 14 gün kadardı ve yoğun bir turist akışı mevcuttu. Özellikle Schengen vizesi almanın zorlaştığı bu dönemde kapı vizesi uygulamasında yoğunluk meydana gelecektir. Uygulamanın bayram dönemine denk gelmesiyle birlikte adalara geçiş olan noktalarda da hareketlilik söz konusu olacaktır. Şu anda bayram tatili için Ayvalık’ta otellerin doluluk oranları yüzde 90’a ulaşmış durumda. Buraya gelen tatilcilerin Midilli'ye de geçiş yapacağını düşünüyoruz. Bunun için pasaportlarıyla birlikte 60 Euro karşılığında gümrükte bulunmaları hazır olacaktır. Bölgemizde bulunan turizm acenteleri ve ada seferlerini sağlayan firmalar için yoğun bir dönemin geçmesini bekliyoruz.”

20 milyonluk göç olacak

Bu dönemde memleket ve akraba ziyaretleri dahil 20 milyon kişinin seyahat etmesini beklediklerini söyleyen TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, bunların 2 milyonluk bölümünü doğrudan turizm hareketleri oluşturacağını, turizm tesislerine giriş sayısının 1,5 milyon olmasını beklediklerini belirtti. Bağlıkaya, “Ara tatil ve bayram tatili dönemindeki memleket, akraba ziyaretleri ile turizm hareketliliğini kapsayan tüm seyahatlerin oluşturacağı ekonomik hacmin ise toplamda 100 milyar TL seviyelerinde gerçekleşmesini öngörüyoruz” diye konuştu.