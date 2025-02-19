2008 yılında satın almıştı! Avrupa devinden Türkiye kararı: Hisselerini 3,2 milyar TL'ye sattı

Avrupa’nın en büyük çimento şirketlerinden biri olan Yunan devi Titan Cement, Türkiye’deki en büyük varlığını satma kararı aldı. 2008 yılında Adoçim’in önce yüzde 50’sini, ardından da 2018 yılında yüzde 25’ini satın alarak Türkiye’ye giren Yunan devi, aradan geçen 17 yılın ardından bu varlıklarını satma kararı aldı.

3,2 milyar TL'lik satış

Patronlar Dünyası'ndan Gökmen Mert Kural'ın haberine göre Titan Cement, Adoçim’deki yüzde 75’lik payını 87.5 milyon dolara yani bugünkü kurla 3.2 milyar liraya sattı. Yunan devinin satışı da tıpkı alım gibi parçalı oldu. Adoçim’deki yüzde 75’lik paydaki yüzde 50’lik hisse Muğla Çimento Sanayi’ye, geri kalan yüzde 25’lik hisse ise Yurt Çimento’ya devredilecek.

Çimento ve maden tesislerini işletmeye devam edecek

Titan Grubu, Türkiye’de batı kesiminde bulunan bir çimento öğütme tesisi ve bir puzolan madenini işletmeye devam edecek. Şirket, satın aldığı ocakla çimentoda çevresel ürünlerin satışını da ikiye katlamayı planlarken, şirket kendi ülkesinde de Yalı Adası’ndaki perlit ve puzolan ocaklarını Ageas Perlites şirketinden devralarak bünyesine kattı.

Asırlık dev, 11 ülkede faaliyet gösteriyor

1920’li yıllarda ilk çimento ihracatını yapan Yunanlı şirket, 1980’li yıllarda Yunanistan’ın en büyük ikinci ihracat sanayisi unvanını aldı. Türkiye ve Yunanistan dışında ABD, Fransa, İngiltere, İtalya, Bulgaristan, Mısır, Sırbistan, Arnavutluk, Makedonya dahil 11 ülkede toplamda 14 fabrikada faaliyet gösteren Titan Grubu’nun toplamda 6 bin 500 çalışanı bulunuyor.