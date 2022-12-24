2023'te borsadan başka alternatif var mı?

Barış ERKAYA

Bir süredir parasını nereye yatıracağını bilemeyenler olarak hep aynı şeyi duyuyorsunuz, okuyorsunuz ve daha da ötesi aslında görüyorsunuz. Yatırım yapacak alternatif yok, tek alternatif borsa. Fakat geçen hafta da dikkat çektiğimiz gibi 2023 yılında artık borsada biraz daha kâr realizasyonlarının yapıldığı, ‘ne alırsan al’ döneminin yerini ‘seçici al’ dönemine bırakacağı bir piyasa trendinin başlayacağı uyarıları ayyuka çıkmış durumda. Bu uyarıların borsanın 2023’te çökeceği gibi algılanması elbette doğru değil. Fakat endeks bazlı beklentilerin artık stabilize olabileceği, daha muhafazakar seviyelere çekilebileceği düşüncesi ağır basıyor. Borsa İstanbul’un 2022 boyunca getirisi, bugün itibariyle yüzde 200’e yakın. Bu dönemdeki resmi enflasyon ise kasım ayı itibariyle yüzde 85’e yakın. Hissedilenin ise yüzde 200’lere yakın olduğu çokça da konuşuluyor, tartışılıyor. Borsanın listelediği şirketlerin cirolarına yansıyan bu enflasyon ve şişen karlılıklarla bu seviyelere gelmesi tuhaf değil.

Yüzde 40-50 enflasyon kriteri

Fakat 2023’ün ilk aylarıyla birlikte yıllık enflasyonda ani bir düşüşün karşımıza çıkacağı da garanti. Yıl ortasına kadar yüzde 40-50 bandına inebilecek bir enflasyon rakamından bahsediyoruz. Bu da artık reel getiri, yani paranın değerleme kriteri olarak (dolar cephesi kontrollü hareket ettiği için bir karşılaştırma kriteri olmaktan çıktı) seviyenin artık en az yüzde 40-50 getiri olacağı anlamına geliyor. Bu da Borsa İstanbul’da en azından endeks bazında beklentilerin artık daha sınırlı olacağı inancına herkesi yöneltiyor.

Mevduat yeniden alternatif olur mu?

Buna karşılık KKM’den kaçışların da yaşandığı alternatif yatırım alanlarında mevduat cephesinde enteresan gelişmeler yaşanıyor. Merkez Bankası’nın mevduatlar içerisinde TL tarafının payının artırılmasına yönelik verdiği mesajlar, bankalara yeni kriterler getirilebileceği beklentilerine neden olmuş durumda. Bu da bazı bankaların şimdiden (halihazırdaki düzenlemelerin de yansımasıyla) mevduat faizlerini yüzde 30’lara yaklaştırdığı anlamına geliyor. Konuştuğum birçok uzmanın beklentisi 2023’te mevduatta faizin yüzde 40’ın üzerine yakınsayabileceği yönünde. Yani mevduat özellikle daha muhafazakar yatırımcı profiline sahip kitle açısından borsa için 2023’te bir alternatife dönüşebilir demek oluyor.

Kenarda nakit tutma zamanı

Bunun yanından emtia tarafında çok ciddi beklentiler dile getiriliyor. Altının onsu için 4000 dolarları işaret eden uçuk tahminleri bir kenara koysak da 2500 dolarlık genele yayılan bir beklenti de yüzde 40’lara yaklaşan bir dolar bazlı getiri demek. Dolar kurunda yukarı yönde yaşanabilecek en ufak kıpırtıda altındaki TL bazlı getirinin yüzde 40’ın da üzerine çıkma olasılığı var gibi görünüyor. Gümüşte ise altından da yüksek bir performans beklentisi var. Bu da demektir ki yüzde 40’ın üzerinde bir dolar bazlı getiri beklentisine denk düşüyor. Elbette bunların hepsi birer tahmin. Yani gerçekleşmeye de bilir. 2023’ün belirsizliği bunu da olası kılıyor. Fakat bu sıralar borsada elde edilen aşırı yüksek karların bir bölümünün realize edilip, kenarda bu yeni fırsatlar için bir miktar nakit tutmaya yetecek bir beklenti.