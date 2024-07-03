2024 bedelli askerlik ücreti belli oldu

Bedelli askerlik yapmayı planlayan pek çok kişi, 3 Temmuz'da açıklanan enflasyon verilerine odaklanmıştı. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 71,6, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 50,09 olarak gerçekleşti.

Buna göre her yıl iki kez artan bedelli askerlik ücreti için Temmuz zammı açıklandı. Mevcut durumda 182.609 TL olan bedelli askerlik ücreti, 6 aylık enflasyon rakamlarının belli olmasının ardından 35.261 TL artışla 217.870 TL oldu.

Bedelli askerlik ödemesi nasıl yapılır?

Bedelli askerlik için başvuru şartlarını taşıyan yükümlüler ödemelerini, peşin olarak Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıf Katılım Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Emlak Katılım Bankası, Defterdarlıklar veya Malmüdürlüklerine T.C. Kimlik Numarası beyan ederek yatırabileceklerdir.