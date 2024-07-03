Son dakika... Enflasyon verileri açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) haziran ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre, Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık yüzde 1,64 oranında artış gösterirken, yıllık enflasyon yüzde 71,60 oldu. Ekonomistlerin beklentisi haziran ayında TÜFE'nin yüzde 2,28 oranında artması, yıllık bazda ise yüzde 72,68 seviyesinde hesaplanması yönündeydi.

TÜFE, mayıs ayında yıllık bazda yüzde 75,45'e çıkarak zirveye ulaşırken; haziran ayı itibarıyla ise, aylık bazda enflasyonun artış hızında yavaşlama bekleniyordu. Öte yandan uzmanlar, aylık bazda yüzde 2'nin altında gelen enflasyon verisinin, piyasalar tarafından olumlu karşılanacağını vurguluyor.

Enflasyon ocak ayında yüzde 6,70 oranında artış gösterirken; şubatta yüzde 4,53 yükselişle beklentilerin üzerinde gerçekleşmişti. TÜFE, mart ve nisan ayında sırasıyla yüzde 3,16 ve 3,18 artarken; mayısta yine beklentileri aşarak yüzde 3,37 olmuştu.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı veriler şöyle:

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 71,60, aylık yüzde 1,64 arttı. Foreks Haber anketinde beklenti verinin aylık yüzde 2,20, yıllık yüzde 72,61 gelmesi yönündeydi.

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2024 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 1,64, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 24,73, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 71,60 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 65,07 olarak gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 47,84 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 107,11 ile eğitim oldu.

Ana harcama gruplarına en yüksek artış konutta

Ana harcama grupları itibarıyla 2024 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre en çok azalan ana grup yüzde -0,58 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, 2024 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 3,79 ile konut oldu.

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey) 2024 yılı Haziran ayı itibarıyla, 35 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 5 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 103 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

Özel kapsamlı TÜFE göstergesi yıllık yüzde 70,40

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2024 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 1,90, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 25,39, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 70,40 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 68,25 olarak gerçekleşti.

ÜFE yıllık yüzde 50,09

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE), haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 1,38 artış, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 19,49 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 50,09 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 47,97 artış gösterdi.