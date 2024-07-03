Dul ve yetim maaş zammı 2024: Dul ve yetim aylığı, dul kızı zamlı güncel maaşları ne kadar oldu?

Ocak ve Temmuz ayında gelen memur, memur emeklisi ve emekli maaş zammı ile beraber dul ve yetim aylıklarında da artış yaşanıyor. Ölen kocasından veya babasından maaş alan dul ve yetimler 2024 güncel zamlı dul ve yetim aylık ücretlerini merak ediyor. Peki Dul ve yetim maaşı ne kadar oldu 2024, dul ve yetim aylığı maaşlarına zam var mı, arttı mı, kocası ölen kadın ne kadar emekli maaşı alır? İşte 2024 dul ve yetim aylığı maaş zammı sorgulama tablosu.

DUL VE YETİM MAAŞI ZAMMI 2024 NE KADAR OLDU?

Hali hazırda dul ve yetimler; Yüzde 25 hissesi olan bir vatandaş ise 2.500 TL, 50 oranında hissesi olan bir kişi 5.000 TL, Yüzde 75 oranında dul ve yetim aylığı alan bir kişi 7.500 TL maaş alıyordu. Yeni Temmuz zammı kapsamında yüzde 25 hissesi olan bir vatandaşın 3145, 50 oranında hissesi olan bir kişinin 6290 TL, Yüzde 75 oranında dul ve yetim aylığı alan bir kişinin ise 9435 TL alması bekleniyor. Kesin rakamlardan sonra güncellenecektir.

DUL VE YETİM MAAŞLARINA ZAM VAR MI?

Evet, dul ve yetim aylıkları, Türkiye'de her yıl Ocak ve Temmuz aylarında belirli oranlarda artırılmaktadır. Bu artışlar genellikle TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) oranına göre yapılır, yani enflasyon oranına endekslenir. Bu şekilde, maaşlar enflasyon karşısında değer kaybetmez ve alım gücü korunur.

KOCASI ÖLEN KADIN NE KADAR EMEKLİ MAAŞI ALIR?

Kocası ölen bir kadın, eşinin emekli maaşının %50'sini dul maaşı olarak alır. Eşinin başka bir hak sahibi (örneğin çocukları) yoksa bu oran %75'e çıkar. Maaş oranı, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde hesaplanır ve belirli şartlara göre değişiklik gösterebilir. En güncel bilgiler ve kişisel duruma özel detaylar için SGK'nın resmi web sitesi veya ilgili SGK müdürlüklerinden bilgi alınması önerilir.

DUL VE YETİM MAAŞI NEDİR?

Tbmm.gov.tr'den edinilen bilgilere göre, Ölenin aylığa müstehak bir dul karı veya kocası ile bir yetimi bulunması halinde, dul karı veya kocaya °/o 60, yetimine % 30 oranı uygulanır. Ölenin önceki eşinden olan çocuklarıyla, hem anadan hem babadan yetim olan veya af kanunlarına göre tescil edilmiş bulunan çocuklarına % 30 oranında aylık bağlanır.