Son dakika... 'Yüzde 25 artış sınırı' kalkmıştı: Kira zam oranı belli oldu!

Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla beraber, ev sahiplerinin kiralara uygulayacağı yeni artış oranı da belli oldu. Buna göre; temmuz ayında sözleşmesi yenilenecek olan kiracılara ev sahipleri yüzde 65,07 oranında zam yapılabilecek.

Geçtiğimiz ay zam oranı yüzde 62.51 seviyesinde gerçekleşmişti.

Kira artışı nasıl belirleniyor?

Kira ücretlerinde yaşanan fahiş artışlar sebebiyle, Haziran 2022’de ‘yüzde 25 zam sınırı’ uygulaması devreye girmişti. 1 Temmuz itibarıyla ise, bu uygulama sona erdi. Bundan sonraki süreçte ev sahipleri, daha önce de olduğu gibi ‘TÜFE 12 ay ortalamasına’ göre kira ücretlerine artış yapacak.