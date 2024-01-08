2024 Vefat yardımı ne kadar?

Sosyal devlet anlayışının bir unsuru olarak Sosyal Güvenlik Kurumu bünyesinde vefat eden kişilerin defnedilmesi için yakınlarına vefat yardımı verilir. Peki vefat parasından yararlanma şartları nelerdir , kimlere ödenir, vefat parası ne kadar işte o merak edilen soruların cevapları..

Vefat yardımı nedir?

Sosyal devlet anlayışının bir unsuru olarak Sosyal Güvenlik Kurumu bünyesinde vefat eden kişilerin defnedilmesi için yakınlarına vefat parası verilir. Vefat parası olarak isimlendirilen sosyal yardımdan yararlanmak için belirlenen şartları uyum sağlaması ve resmi başvurularının iletilmesi gerekir. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından belirlenen şartlara uygun olan kişilerin vefat etmesi durumunda ailesine bir defaya mahsus olarak ödenen yardımdır.

Vefat yardımından yararlanma şartları nelerdir?

-İş kazası veya meslek hastalığı sonucu ya da sürekli iş göremezlik geliri malullük veya yaşlılık aylığı almakta iken vefat eden kişinin hak sahiplerine vefat parası verilir.

-Kendisi için en az 360 gün malullük yaşlılık ve ölüm sigortası primi bildirmiş iken ölen sigortalının hak sahiplerine vefat parası verilir.

-12 ay malullük yaşlılık ve ölüm primi bildirmiş olanları hak sahiplerine vefat parası verilmesi için ölüm tarihinde sigortalı olma şartı aranmayacaktır.

Vefat yardımı kimlere ödenir?

Vefat parası temelde defin işlemlerini yürüten kişiye ödenir .Vefat parasını belgelemek şartıyla sigortalının sırasıyla eşine yoksa çocuklarına o da yoksa ana babasına o da yoksa kardeşlerine verilir. Cenazenin bu kişiler dışında gerçek veya tüzel kişiler tarafından kaldırıldığının belgelenmesi durumunda masraflar gerçek veya tüzel kişilere ödenir.

Vefat yardımı ne kadar?

Aile bireylerinin ölümü halinde üyelere, üyenin ölümü halinde aile bireylerine yapılan cenaze defin yardımıdır. 2023 Yılı için Üyenin ölümü halinde 10.560,00 TL. üyenin aile bireylerinin ölümü halinde 1.600,00 TL. ödenmektedir. 2024 için zam yapılmamıştır.