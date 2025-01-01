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2024'ün havacılık karnesi: Son 6 yıldaki en ölümcül sene oldu!

2024, ticari havacılıkta son 6 yıldaki en ölümcül sene oldu. Güney Kore ve Kazakistan'daki son olaylar da dahil olmak üzere, bu yıl yolcu uçağı kazalarında 318 kişi öldü. Kazalar sebebiyle Boeing, THY, Pegasus ve TAV gibi hisselerde düşüş gözlemlendi.

Haber Merkezi
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2024'ün havacılık karnesi: Son 6 yıldaki en ölümcül sene oldu!
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Cirium verilerine göre, Güney Kore ve Kazakistan'daki son olaylar da dahil olmak üzere, bu yıl yolcu uçağı kazalarında 318 kişi öldü.

Bu rakam, 500'den fazla uçak yolcusunun öldüğü 2018'den bu yana herhangi bir yıldan daha fazla.

Tartışmaların odağında yine Boeing var

Bunların çoğu manşetlere çıkan iki Boeing 737 Max kazasındaydı.

Boeing, dünyanın en çok kullanılan uçaklarından biri olan Boeing 737-800'ün karıştığı Pazar günkü Jeju Air kazasının ardından yeni bir incelemeyle karşı karşıya.

Güney Kore, yerel taşıyıcıları tarafından kullanılan tüm 737-800'lerin incelenmesini emretti.

Boeing hisseleri son bir yılda yüzde 29,87 düştü

Son aylarda şirketteki grevler yüzünden teslimatları geciken ve son olarak çok sayıda çalışanını işten çıkarma kararı alan Boeing'in hisseleri kazaların da etkisiyle son 5 günde 1,58 puan düştü. Şirketin hisselerindeki 2024 yılındaki düşüş ise yüzde 29,87'yi buldu.

THY, Pegasus ve TAV hisseleri de etkilendi

Meydana gelen kazalar, sadece Boeing'i değil tüm dünyadaki havayolu şirketlerini etkiledi.

Türkiye'nin iki büyük havayolu şirketi THY ve Pegasus'un da Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerinde düşüş meydana geldi.

THY hisseleri son 1 ayda yüzde 1,05 düşerken geçtiğimiz haftalarda Boeing'den 200 adet uçak sipariş eden Pegasus hisselerindeki düşüş ise son bir ayda yüzde 2,70'i buldu.

TAV Havalimanları Holding'in borsadaki hisseleri de son 5 günde yüzde 4.25 düştü.

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