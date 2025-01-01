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THY çalışanlarına başarı primi verecek

Türk Hava Yolları, çalışanlarına ocak ayında maaşlarına ek olarak bir başarı primi vereceğini duyurdu.

Haber Merkezi
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THY çalışanlarına başarı primi verecek
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Türk Hava Yolları, çalışanlarına ocak ayında maaşlarına ek olarak bir başarı primi vereceğini duyurdu.

Başarı primi iştirak çalışanları için de geçerli olacak.

Airport'ta yer alan habere göre, Türk Hava Yolları ve iştirak çalışanlarına mail yoluyla yapılan bilgilendirmede; Başarılı bir yılın geride bırakıldığı ve Ocak ayında ödenecek maaşlara ek olarak başarı primi verileceği açıklandı.

Primler, maaşlarla birlikte hesaplara yatırılacak.

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