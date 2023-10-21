“220 milyon dolardan fazla para buharlaştı”

Berfin ÇİPA

Bitcoin ETF onayına ilişkin spekülasyonlar bir yangın gibi yayıldı ve kriptonun fiyatını bir saat içinde 30 bin dolara iten piyasa hareketini tetikledi. Ancak hem SEC hem de Nasdaq’tan gelen resmi teyitler iddiaları yalanladı. Ve anlık yüzde 10’u bulan kazançlar neredeyse benzer bir hızla tasfiye edildi. Bitcoin’e ilişkin son haber akışını ve beklentileri Kripto Masası’ndaki uzmanlarla görüştük.

Boğaların bu kadar heyecanlanması şaşırtıcı değil; Bitcoin spot ETF’sinin SEC tarafından onaylanması, Bitcoin yatırımının ana akım kabulünü önemli ölçüde hızlandırabilir ve daha geniş bir yatırımcı tabanına erişilebilirliğini artırabilir. Durumu hala beklemede olsa da BlackRock’un Bitcoin spot ETF başvurusunda bulunma kararı, kripto para piyasasının gelişiminde kritik bir dönemece işaret ediyor. Masa, kripto para birimi yatırımlarının geleceğini şekillendirebilecek bu adımın Şubat 2024’ten önce atılamayacağını tahmin ediyordu.

Ne var ki geçen hafta, dalgalanmaya yol açan ve artık silinmiş olan X gönderisi, kripto para haber sitesi Cointelegraph’tan geldi. BlackRock’ın, öncü bir Bitcoin spot ETF’si için SEC’in onayını aldığı yazılıydı. Bu gönderi belki küçük bir pompaydı ama devasa bir kaldıraçla beslenen Bitcoin pazarında yarattığı oynaklığın bedeli ağır oldu.

Kripto Teknik kurucusu Altuğ İşler, açık bir manipülasyon olduğuna dair şüphe taşıyan bu gönderinin, önemli bir ipucunu da beraberinde getirdiğini düşünüyor; “Bu bir saatlik dalgalanmayla birlikte vadeli işlem yapan birçok yatırımcı mağdur oldu. Bir anda 220 milyon dolardan fazlası buharlaştı. Ancak bu olay aynı zamanda doğru haber geldiğinde yatırımcının nasıl hareket edeceğini de bize gösterdi. Şu anda nispeten sınırlı bir derinlik olsa da mevcut oyuncuların çoğunun bu haberi beklediğini ve harekete geçeceklerini artık biliyoruz. Bitcoin şu anda bir çeşit fırlatma rampasının üzerinde duruyor. SEC’in bu tip kararlarını genellikle son güne kadar beklettiğini varsayarak saatlerimizi önümüzdeki yılın şubat ayına kurmuştuk.”

ŞİRKETLERDE ETF MESAİSİ

Gate Türkiye Araştırma Müdürü Sevcan Dedeoğlu ise; “İlk onayı alacak olan şirket, piyasadaki talebinin büyük bir kısmını toplayacağından önemli bir avantaj elde edecek. Bu yüzden Bitcoin ETF başvurusu yapmış şirketlerin de başvurularında bazı değişiklikler yaptığını görüyoruz. Onay almak için sorunsuz bir operasyon süreci yönetilmeye çalışılıyor. SEC her ne kadar Bitcoin Spot ETF’sini henüz onaylamamış olsa da; geçtiğimiz haftalarda ETF ihraççıları için bir eposta yayımlayarak saklama düzenlemeleri; fiyatlandırma ve muhasebe standartları uyumluluğu, belirsizlik ile ilgili risk yönetimi açıklamaları ve madencilik enerji tüketim özelliklerine dikkat edilmesi gerektiğini ifade etti. Bu nedenle başvuru yapan şirketler arasında bir yarış ve yoğun mesai olduğunu görüyoruz.”

“KESİN GÖZÜYLE BAKILIYOR”

Kripto Para Uzmanı Ozan Kara “keyfi ve kaprisli” davrandığına yönelik eleştirilerin hedefinde olan SEC’in ETF başvurularını onaylamasına kesin gözüyle bakıldığını söyledi ve şu değerlendirmeyi yaptı; “ Şu an piyasa spot Bitcoin ETF için “done deal” yani kesin gözü ile bakıyor. SEC uzatmaları oynuyor ve kendisine tanınan süreyi sonuna kadar kullanmakta kararlı görünüyor. Son olarak Galax Digital’in CEO’su Novogratz, SEC’ in mahkeme kararına itiraz etmeyeceğini ve 2023 yılında Bitcoin spot ETF başvurusunun onaylanacağını söyledi. Yatırımcı tarafında Bitcoin spot ETF’in onaylanacağını Grayscale’in Bitcoin ETF negatif priminden takip edebiliyoruz. 2023 Haziran ayında Grayscale’in elindeki Bitcoin miktarı ile fonun piyasa değeri arasındaki fark yüzde 44 iken şuan yüzde 13’lere kadar gerilemiş durumda. Çünkü spot ETF onaylanırsa, fon arbitraja açık olacak ve bu negatif pirim ortadan kalkacak. GBTC alabilen yatırımcılar, burada uzun pozisyon açıp, borsalarda kısa pozisyon ile Bitcoin riski almadan getiri elde etme şansına sahiplerdi. Spot ETF onayı sonrası buradaki primlerini realize edebilecekler.”

JEOPOLİTİK RİSKLER KRİPTO PARA PİYASASINI NASIL ETKİLER

Sevcan Dedeoğlu: Geçtiğimiz hafta ABD endeksleri ve altın fiyatı jeopolitik risk algısına göre negatif ve pozitif hareket etti. Çatışma ihtimali arttığında satış; diplomasi kanalları açıldığında ise alış hareketleri gördük. Kripto para piyasası ise jeopolitik risklere karşı duyarsız kaldı ve bu haberleri fiyatlamadı. 26-27 bin dolar seviyesindeki fiyatını da korudu. Bitcoin Spot ETF’inin onay aldığına dair asılsız haberin ön plana çıkmasıyla Bitcoin 30 bin dolar seviyesinin üzerine çıktı. Bu da bize gösteriyor ki zor piyasa koşulları olmasına rağmen kripto para piyasası kendisi ile ilgili pozitif bir haberi olumlu fiyatlayabilir. Bu da onu güçlü kılıyor. Ancak Bitcoin’in bu risk ortamında güvenli liman gibi fiyatlandığını görmedik. Altın fiyatında yukarı yönlü hareketlilik oldu ancak Bitcoin bu hareketin gerisinde kaldı. Eğer global piyasalarda satış baskısı hâkim olurken Bitcoin pozitif bir haber ile yükselirse yatırımcıların dikkatini çekebilir.

Ozan Kara: COVID sonrası parasal genişleme ile birlikte Bitcoin’in değeri katlanarak arttı. Altından daha iyi performans gösteren Bitcoin, ilk sınavını geçer not alarak verdi. 2020 yılı Mart ayında COVID ile piyasaların çökmesi ardından gelen destek paketleriyle parasal genişleme sürecine girilmesi sürecinde Bitcoin yüzde 428 artarken altın yüzde 32 artışla sınırlı kaldı. Altının piyasa hacmine göre bu durum anlaşılabilir olsa da BTC kötü performans gösterdi denemez. Bitcoin dijital altın ise, savaş ve jeopolitik risklerin arttığı dönemlerde altın tercihi arttığı gibi BTC fiyatının artması da beklenebilir. Bu durum Bitcoin için hiç tecrübe edilmese de şimdilerde ikinci sınavını verecek gibi duruyor. Diğer yandan kripto paralar ise benim gözümde birer girişim ve şirket. Bundan dolayı da BTC hariç diğer coinlerin kötü performans göstermesi muhtemel. Risk iştahının kapalı olması ile pay piyasasındaki düşüşlerde de göreceğimiz gibi altcoinlerde düşüş görebiliriz. Bitcoin’in bu durumdan pozitif ayrışacağını düşünüyorum. Son günlerde yaşanan İsrail- Filistin geriliminde altın risklerin artmasıyla yukarı yönlü hareketine başlamış durumda. Bitcoin’in bu dönemde nasıl performans göstereceğini ben de merakla bekliyorum.

Altuğ İşler: Bitcoin’in hangi olaya ne zaman ve nasıl tepki vereceğini kestirmek kolay olmuyor. Black Swan dediğimiz tüm dünyayı etkileyecek olumsuz bir durum olduğunda Bitcoin’de çöküş yaşandığını gördük. Örneğin COVID krizinde Bitcoin ciddi bir düşüş yaşadı. Fakat savaşlar söz konusu olduğunda (büyük çaplı bir şeyden bahsetmiyorum) örneğin Rusya- Ukrayna savaşında Bitcoin aşırı tepki vermedi. O nedenle yaşayarak göreceğiz fazla değişkeni olan bir durum. Tabii ki global piyasalarda ciddi bir çöküş başlarsa Bitcoin’in bundan etkilenmemesi mümkün değil.

GRAFİK NE SÖYLÜYOR?

Bitcoin grafiğini Gate Türkiye Araştırma Müdürü Sevcan Dedeoğlu Kripto Masası için yorumladı

Bitcoin 200 günlük hareketli ortalama seviyesi olan 28 bin dolar seviyesini destek haline getirdi. Grafi k üzerinde Ağustos ayından itibaren oluşan 2’li dip formasyonu var. Bu formasyonun hedefi 31.300$ seviyesidir. Formasyonun boyun çizgisine yapışan bir BTC fi yatı görüyoruz. 27.200$ seviyesinin üzerinde kaldığı müddetçe 31.300$ seviyesini hedefl emek mümkün. Ancak burada alıcı heyecanı göremezsek, 31.300 dolar seviyesinin grafi k üzerinde 3.kez aşılamadığını göreceğiz. Bu da bize 3’lü tepe formasyonu oluşturacak. Bu durumda grafi ğin C düzeltme dalgası ile Fibonacci düzeltme seviyeleri olan 23.500$ kadar sarkmasını bekleriz; düzeltme daha da derinleşir ise Fibonacci 236 seviyesi olan 19.200$ seviyesine doğru sarkmasını bekleriz. 25 bin dolar seviyesinin altı orta ve uzun vadeli alım yapmak isteyenler için bir fırsat olacak. 23K-19K bant aralığı ise en uygun alım bölgesi olacak ama grafi klerde en dipten alıp en tepeden satım yapmak mümkün değil. Bu nedenle kademeli alımların ve satışların yapılmasını öneriyoruz.

ABD 5,4 MİLYAR DOLARLIK BITCOIN’İN SAHİBİ!

Şaşırtıcı bir diğer haber de Washington’ın 5 milyar dolardan fazla el konulmuş Bitcoin istifinin üzerinde oturduğuydu. Şimdilik bunu elden çıkarmak konusunda isteksiz davranıyor. Peki, neden satmıyor? ABD’nin en büyük balinalardan biri olduğu söyleyen Kara; “ABD, Mikro Strateji’den sonra en büyük kurumsal diyebiliriz. ABD bu kripto paraların çoğunu silk road adındaki uyuşturucu e-ticaret sitesine el koyarak elde etti. 2013 yılında bu sitenin kapatılmasıyla 144.336 adet Bitcoin ele geçirildi. Daha yakın tarihte Bitfinex’in hacklenmesi ile 2022 yılında 94 bin Bitcoine daha el konuldu. ABD’nin bu Bitcoinleri satma ihtimali her zaman fi yat açısından bir tehdit oluşturdu. Neredeyse piyasadaki Bitcoin adedinin yüzde 1’ini elinde tutan ABD, kripto para politikası netleşmeden önce bu satışı yapmayacak gibi duruyor. ABD daha önce teknoloji araştırmalarında bu Bitcoin’leri kullanacağını açıklamıştı. Bunun yanında Bitcoin 1.5k dolarlardayken 29.666 Bitcoin’i 2014 yılında satmıştı. 2023 yılında elinde tuttuğu Bitcoinlerin 10 bin adet azaldığını gözlemliyoruz. Piyasayı sarsmadan satışlarına devam edebilir. Ancak hükümet Bitcoin için net bir tavır sergilemedikçe elindekilerin hepsini satmasını beklemiyorum” dedi.

Endişelenecek bir durum olmadığını söyleyen İşler; “ABD hükümetinin elinde her zaman çok fazla BTC vardı, büyük ihtimalle olmaya da devam edecek. Bunun sebebi kripto para ile işlem yapan suçluların mal varlığına el konulduğunda, çeteler çökertildiğinde online olarak yapılan yasa dışı bahis, kumar kara para aklama gibi benzer birçok suçtan elde edilen kripto paralar Amerikan hazinesine devrediliyor. Devletin bunu rastgele satması söz konusu değil. Bunu ihaleye çıkartıyor. İhaleyi de en yüksek fi yatı veren kazanıyor. Piyasadan biraz daha düşük fi yatla gidiyor genelde. Ama devlet kendi kafasına göre satıp hazinesine aktarmıyor. Hatta ünlü yatırımcı Tim Draper’ın sermaye geliştirmesindeki en önemli neden buydu. Amerikan hazinesinden satılan Bitcoin’leri nerdeyse yok pahasına alarak Bitcoin balinası oldu” şeklinde konuştu.

ETF ONAYININ ARDIN BITCOIN’DE HEDEF SEVİYELER

Dedeoğlu: Zincirüstü veri şirketi CryptoQuant yayımladığı son raporda SEC onayının, ilk etapta Bitcoin’in piyasa değerini 150 milyar dolar artıracağını ve daha sonra girecek ek yatırımlarla birlikte toplam piyasa değerinin 900 milyar dolar daha artabileceğini ifade etti. Bu da neredeyse trilyon dolarlık piyasa büyümesi anlamına geliyor. ETF onayı çok büyük bir pozitif spekülasyon yaratacak hem fi yat hem zincirüstü veriler yukarı gidecek ama kalıcılık olması için düzenli para girişine ve piyasa ilgisine ihtiyaç var. BlackRock’ın Bitcoin spot ETF haberi sonrası Bitcoin bir anda kendini 26 bin seviyesinden 30 binin üzerine atmıştı. Ancak sonrasında piyasadaki haberlere göre fiyatlanmaya devam ederek düzeltme hareketi yaşanmıştı. Sert bir yükseliş olsa bile düzeltme hareketini bekleyeceğiz, çünkü küresel piyasalarda likidite muslukları henüz açılmadı. Regülasyon ve davalar nedeniyle de piyasa henüz güvenoyunu alabilmiş değil.

Kara: Karar gerçekten onaylandığında Bitcoin’in 35-40 bin dolara çıkabileceğini düşünüyorum. Sonrasında Bitcoin için ikinci bir sınav başlayacak. Bu seviyelerde tutunabilmesi için spot Bitcoin ETF’lere talep olması gerekir. Bitcoin’in ilk atağını koruması ve yukarı yönlü fi yat hareketinin devam etmesi için 5-10 milyar dolarlık bir girişin kritik olduğunu söyleyebilirim. Şu an borsa tarafında da hacimler beklentinin altında seyrediyor. 1 trilyon dolarlık piyasada bu rakam oldukça küçük görünebilir ancak piyasada ufak da olsa boğa koşusu başlatması için yeterli olacaktır. Diğer bir konu bunun altcoinlere nasıl yansıyacağı. Spot ETF, kripto paralara hemen bir hacim getirmeyeceği için, altcoinler bu karardan o kadar faydalanamayacaklar. Hatta ilk haber sonrası altcoinlerden Bitcoin’e doğru geçiş olmaya devam edecektir. 2024 için 60-70 bin dolar arası fi yatlama oluşabilir

İşler: ETF ile bir sürecin başlangıcını göreceğiz. ETF, Bitcoin yarılanması, ABD’nin de yavaş yavaş faiz indirimlerine geçmesi derken BTC’de tüm zamanların zirvesi ve daha sonra 100 bin doları aşmasını beklemek bence fazla iddialı bir tahmin olmaz.