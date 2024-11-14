288 milyar dolar varlığı yöneten İsviçre devi Türk Lirası'na yöneldi!

Donald Trump’ın ABD başkanı olarak seçilmesinin ardından yatırım ve fon şirketleri güvenli varlıklar için dünyayı araştırıyor. İsviçre devi Pictet, Trump’ın politika gündeminin dışında kalan ekonomik gelişmeye sahip ve faiz indirimlerinin beklendiği piyasaları mercek altına aldı. Yaklaşık 288 milyar dolarlık varlığı yöneten şirket rotasını Türkiye, Arjantin ve Hindistan’a çevirdi.

Pictet Trump politikalarından uzak yatırımlara odaklandı

Pictet Asset Management SA, Avrupalı fon şirketinin Donald Trump'ın politikalarından daha az etkileneceğini düşündüğü Hindistan ve diğer gelişmekte olan piyasalara yatırımını artırıyor.

Faiz indirimlerinin beklendiği Türkiye de listede

Yönetiminde yaklaşık 254 milyar İsviçre Frangı (288 milyar dolar) varlık bulunan şirket, güçlü iç ekonomik gelişmeye sahip ve faiz indirimlerinin beklendiği piyasaları ararken Türkiye, Arjantin ve Hindistan'ı tercih ediyor.

Pictet'in kıdemli müşteri portföy yöneticisi Sabrina Jacobs bir röportajda, “Bu olaya (ABD seçimleri) girerken nispeten temkinliydik, biraz daha fazla koruma sağladık ve biraz nakit bulundurduk” dedi.

Ekonomistler Trump’ın vaatlerine temkinli yaklaşıyor

Jacobs'un yorumları, Başkan seçilen Trump'ın daha yüksek gümrük vergileri, toplu göçmen sınır dışı etme ve Federal Rezerv politikasında söz sahibi olma yönündeki kampanya vaatlerini yerine getirip getirmeyeceğini değerlendiren diğer fon yöneticilerinin temkinli yaklaşımını yansıtıyor.

Ekonomistler, Trump'ın platformunun enflasyon ve büyümeye zarar vermek de dahil olmak üzere önemli ekonomik sonuçları olabileceğini söylüyor.

ABD ile daha düşük korelasyonlu pozisyonlar öne çıkıyor

ABD'deki gelişmelerle daha yüksek korelasyona sahip olan Çin ve Meksika gibi gelişmekte olan piyasaların para birimlerinde bu ay Hindistan ve Türkiye gibi piyasalara kıyasla daha büyük bir düşüş görüldü. Pictet'in gelişmekte olan borçlar kıdemli yatırım müdürü Carrie Liaw, para yöneticisinin ABD ile düşük korelasyonu nedeniyle Filipinler'i de tercih ettiğini söyledi.

Pictet'in yerel para birimleri fonu benzerlerini geride bırakmıştı

Bloomberg tarafından derlenen verilere göre, Liaw tarafından yönetilen Pictet'in 2,2 milyar dolarlık Gelişmekte Olan Yerel Para Birimi Borç fonu, son bir yılda benzerlerinin yüzde 62'sini geride bıraktı.

İsviçreli yatırım devi Türk Lirası'na yöneliyor

Hindistan'ın hızlı ekonomik büyümesi ve önemli küresel tahvil endekslerine dahil olması yabancı yatırımcıları cezbetti. Pictet, ülkenin ortodoks politikalara dönmesi ve gevşeyen enflasyonun faiz indirimlerine işaret etmesi nedeniyle Türk lirası için “yapıcı” görüş bildiriyor. Ayrıca, Uluslararası Para Fonu'ndan daha fazla fon beklerken para politikasını gevşetmeye başlayan Arjantin'i de tercih ediyor.

Jacobs, El Salvador gibi yeniden finanse edilen ülkelerdeki fırsatların da cazip olduğunu söyledi. Petrol fiyatlarının düşme ihtimalinin bazı havacılık şirketlerinin Meksika ve Şili gibi ülkelerdeki dolar borçlarını cazip hale getirdiğini söyledi.

Trump’ın öngörülemezliği tedirginlik oluşturuyor

Seçimlerde sıkça konuşulan Trump politikaları ve geçmiş başkanlık deneyimi öngörülemezlik noktasında piyasa uzmanlarını da tedirgin ediyor. Pictet'in kıdemli müşteri portföy yöneticisi Jacobs da bu anlamda kritik bir yorumda bulundu. Jacobs, “Trump'ın ne yapmak istediğini gördük. Söyledikleri konusunda farklı bir durum da gerçekleşebilir. Önümüzdeki yılın başlarına kadar çok fazla şey söyleyemeyiz” dedi.