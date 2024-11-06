Trump başkan seçildi, TL değer kazandı!

Cumhuriyetçi Parti'nin adayı Donald Trump'ın seçim zaferinin ardından para piyasalarında dalgalanma yaşandı. Gelişmekte olan para birimleri dibi görürken TL, bu para birimlerinden birimlerinden pozitif ayrıştı.

TL dolar karşısında değer kazandı

Trump'ın zafer ilanı ardından TL cinsi yatırım araçları emtialar karışında pozitif değerlendi. TL bugün küresel çapta güçlenen dolar karşısında değer kazanabilen nadir para birimlerinden biri oldu. Donald Trump'ın başkanlığı ile birlikte TL dolar karşısında yüzde 0.2 ile sınırlı ancak nadir görülen değer kazançlarından birini yaşadı ve belirsizliğin bitmesi TL cinsi diğer piyasalara da yansıdı.

Trump: Amerika bize daha önce benzeri görülmemiş yetki verdi

Trump, seçime birlikte girdiği başkan yardımcısı adayı Senatör JD Vance ile birlikte yaptığı konuşmada, "Amerika bize daha önce benzeri görülmemiş ve güçlü bir yetki verdi" dedi.

TL'de nadir görülen güniçi değer kazancı dolar endeksinde görülen yüzde 1.6 yükselişe rağmen yaşandı. Ayrıca Borsa İstanbul'da BIST-100 endeksi yüzde 3 civarı yükselişe geçti.

Yatırımcılar dolar, bitcoin ve hisselere yöneldi

Trump'ın zafer ilan etmesinin ve Cumhuriyetçilerin Senato'da çoğunluğu kazanmalarının ardından küresel piyasalarda yatırımcılar dolar, bitcoin ve hisse satın aldılar.

Bitcoin 75 bin doları aştı

ABD'deki borsaların vadeli işlem kontratları tarihi zirveye yükselirken, dolar ve tahvil getirileri keskin biçimde yükseldi. Bitcoin ise ilk kez 75 bin dolar seviyesini aştı. Yatırımcılar, seçimleri Trump'ın kazanması durumunda bu hareketlerin görüleceğini tahmin etmişlerdi.

S&P 500 vadeli kontratları ve ABD tahvilleri yükselişte

S&P 500 vadeli kontratlarındaki yükseliş yüzde 2 seviyesinde görülürken ABD Hazinesi'nin 10 yıllık tahvillerinin getirileri dört aylık zirvesi olan yüzde 4.47'ye yükseldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Trump’a tebrik

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ABD Başkanlık seçimini kazandığını ilan eden Donald Trump'ı tebrik etti. Erdoğan, Amerikan halkının seçimiyle başlayacak olan bu yeni dönemde, Türkiye-ABD ilişkilerinin güçlenmesini temenni ettiğini belirtti.

“İstikrarlı bir ABD Türkiye ilişkisi olasılığı düşük” yorumları yapılıyor

Reuters’a konuşan bir bankanın döviz masası müdürü, "Hem Erdoğan hem de Trump güçlü isimler. Bu nedenle diğer aday kadar istikrarlı denebilecek bir ABD Türkiye ilişkisi olasılığı düşük. İlk fiyatlama belirsizliğin azaldığı gerekçesi ile TL pozitif oldu" dedi ve ekledi:

"Bölgesel iki konu riskli. Biri Rusya Ukrayna diğeri İsrail-Filistin. Bu konularda nasıl ilerleneceği ekonomiyi de doğrudan etkiler. Orta vadeli etkisinin pozitif mi negatif mi olacağını bugünden kestirmek zor ancak hangi yönde olursa olsun ekinin kuvvetli olacağını söyleyebiliriz."

Trump’ın ekonomi politikaları tedirginlik yaratıyor

Analistler genel olarak, Harris'in merkez sol politikalarına kıyasla Trump'ın göç kısıtlama, vergi indirimleri ve gümrük vergileri konularındaki planlarının uygulanması halinde enflasyon ve tahvil getirileri üzerinde yukarı yönlü baskı yaratacağını düşünüyorlar.

Elon Musk’un Tesla’sının hisseleri keskin yükseldi

Trump, seçilmesi durumunda bir hükümet verimlilik komisyonuna liderlik etmesi için Musk'ı atayacağını söylemişti. Tesla'nın Frankfurt borsasında işlem gören hisseleri keskin yükseldi.

Trump bu seçimde oylarını yükseltti

Trump oylarını ülke genelinde artırırken, kaybettiği 2020 seçimleriyle kıyaslandığında hem kırsal alanlarda hem de kentlerde oylarını yükseltti.

Cumhuriyetçiler, Batı Virginia ve Ohio'daki zaferleriyle ABD Senatosu'nda çoğunluğu ele geçirirlerken, Temsilciler Meclisi'nde de çoğunluğu korudular. Temsilciler Meclisi'nde kontrolü ellerinde tutmaları, Cumhuriyetçilerin Washington'da yasama gündemini belirleyecek konuma gelmelerini sağlayacak; bu sayede Trump'ın vergi indirimleri ve göçmen sayısını sınırlama vaatlerini gerçekleştirmesi mümkün olacak.