Hedge fonlar ABD seçiminden önce TL’ye yöneldi

Türk Lirası, dolar karşısında günün değer kazanan tek gelişen piyasalar para birimi oldu. Donald Trump’ın Beyaz Saray’a geri dönme olasılığıyla dünyanın dört bir yanındaki diğer gelişen ülke para birimleri düşüş yaşarken, lira yükseldi.

TL’deki değerlenme günün en ilgi çekici piyasa hareketlerinden biri oldu.

Bloomberg’den Kerim Karakaya ve Tuğçe Özsoy haberine göre, TL, Londra’da sabah saatlerinde dolar karşısında yüzde 0,3’e kadar değer kazanırken, kamu bankalarının güçlü desteği ve yabancı fonların piyasaya girmesinden faydalandı.

İsmini vermek istemeyen işlemcilere göre, kamu bankaları TL’yi korumak amacıyla Asya işlem saatlerinde 34.3550 seviyesinden yaklaşık 500 milyon dolar satış gerçekleştirdi. Bu destek sayesinde hedge fonlar da piyasaya katıldı.

Seçim öncesinde TL hareketi başladı

MUFG Bank Türkiye Hazine Müdürü Onur İlgen, "Yabancıların lira pozisyonlarına girmesi mantıklı çünkü carry trade hala cazip ve diğer gelişen piyasa paralarında oynaklık çok yüksek" derken, ABD seçimleri öncesinde de yatırımcıların Türkiye’nin Trump ile olan ilişkilerinin TL’ye fayda sağlayabileceği beklentisiyle liraya yöneldiklerini ifade etti.

Carry trade, faiz oranlarının düşük olduğu yerlerden borçlanıp daha yüksek getiri sunan ülke ve para birimlerine yatırım yapma uygulamasını ifade eden bir işlem türü olurken, Türkiye’de, merkez bankasının yüzde 50 olan gösterge faizi, dünyadaki en yüksek faiz oranlardan olduğundan, TL’de dolar karşısında istikrarlı tutma çabasıyla daha da cazip hale geliyor.

Dolar yükselişte

ABD seçimlerinin galibinin Trump olmasıyla, Bloomberg dolar endeksi yüzde 1,7 ile son dört yılın en büyük yükselişini kaydederken, lira da değer kazandı.

Londra’daki Union Bancaire Privée’de (UBP SA) Küresel Döviz Stratejisi Başkanı Peter Kinsella, "Liranın inanılmaz yüksek carry getirisi, dolar hareketlerini fazlasıyla dengelemeye yetiyor, bu yüzden lira kurunda anlamlı bir hareket beklemiyoruz” dedi.