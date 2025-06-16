Finansal veriler KKB Veri Merkezi’nde korunacak

HÜSEYİN GÖKÇE/ANKARA

Finansal sistemin bilgi paylaşım merkezi olan ve en çok kredi sicil bilgisi sorgulamaları yönüyle bilinen Kredi Kayıt Bürosu, Ankara’daki Anadolu Veri Merkezi’nin mevcut kapasitesini 5’e katlayacak 2 faz yatırım sürecini başlattı. Yeni yatırıma ilişkin basın mensuplarına bilgi veren KKB Genel Müdürü Gökhan Şahin, yıllık 8 milyar sorguya yanıt verdiklerine dikkat çekerek, Türkiye’deki finansal verinin tamamının, yüksek güvenlikli ve yerli bir ekosistem içinde korunacağını bildirdi.

9 banka ortaklığında finansal sistemin bilgi paylaşım merkezi olarak 1995 yılında kurulan KKB, deprem kaynaklı risklerini bertaraf etmek dahil olmak üzere Ankara’da kurduğu Anadolu Veri Merkezi’ni genişletiyor. Toplam 43 dönüm arazi üzerine kurulu olan Anadolu Veri Merkezi’nde şu anda 1000 kabinet bulunuyor (BT ekipmanlarını bir arada tutan özel bir sistem). İkinci faz yatırım tamamlandığında kabinet sayısı 3 bine, enerji altyapısı kurulu gücü ise 40 MVA’ya çıkacak. Şahin, bu yatırımın Türkiye’deki finansal verilerin tamamının yüksek güvenlikli ve yerli bir ekosistem içinde korunmasını sağlayacağını kaydetti.

Veri geleceği şekillendiren bir kaynak

KKB olarak 2016 yılında Türkiye’nin ilk ve tek dış müşteriye hizmet verebilen TIER IV seviyesindeki veri merkezini Ankara’da kurdukları bilgisini veren Şahin, “Deprem riski olmayan bu bölgede, yüksek güvenlikli, yüzde yüz yedekli enerji altyapısı, en az dört gün kesintisiz çalışabilecek şekilde yakıt stoku ve çevreci soğutma sistemleri ile faaliyet gösteriyoruz” ifadelerini kullandı. Şahin 90’ı aşkın ürün ve hizmetle Türkiye’nin finansal sisteminin karar alma kalitesini yükselttiklerini ifade ederken, “Büyük veri, veri analitiği ve yapay zeka artık hayatımızın her alanında. Veri sadece rakamsal bir çıktı değil, geleceği şekillendiren stratejik bir kaynak. Bu nedenle veri, enerji ve su gibi büyük ekonomiler ve ülkeler açısından hayati öneme sahiptir” ifadelerini kullandı.

“Verinin üretilmesi kadar ülkemizde kalması da önemli”

Bu stratejik kaynağın yönetiminin milli bir mesele olarak ele alınması gerektiğine inandıklarının altını çizen Gökhan Şahin, “Finans sektörü, verinin en çok üretildiği ve güvenlik açısından en kritik sektörlerin başında geliyor. Tam da bu nedenle verinin üretilmesi kadar, ülkemizde güvenli olarak kalması çok önemli. Bu doğrultuda dijital teknolojiler odağında; Türkiye’nin başta finans olmak üzere tüm paydaşlarının verileri için güvenli, güçlü ve sürdürülebilir veri merkezi olmaya devam edeceğiz.”