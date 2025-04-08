3 haftada döviz satışı 41 milyar dolara yaklaştı!

Spinn Danışmanlık Kurucusu, ekonomist Özlem Derici Şengül, 19 Mart’ta siyasetteki gündemle hareketlenen piyasalarda kurlardaki yükselişi dizginlemek adına Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) sattığı döviz miktarını hesapladı.

Son 3 haftada TCMB’nin döviz pozisyonundaki azalışın yaklaşık 40,7 milyar dolar olduğunu hesaplayan ünlü ekonomist, döviz pozisyonunun da 28,3 milyar dolara gerilediğini hesapladı.

İşte Özlem Derici Şengül’ün yaptığı hesaplama:

7 Nisan’da açıklanan TCMB rezerv verileri; brüt rezervlerin, 21 Mart ile biten haftada 8 milyar dolar erirken, 28 Mart haftasında 6,6 milyar dolar daha düşerek 156,5 milyar dolara gerilediğini gösterdi.

Böylece iki haftada brüt döviz rezervlerindeki erime 16,4 milyar dolara ulaştı.

TCMB'nin toplam varlıklarından, toplam yükümlülükleri çıkarılarak hesaplanan net rezervler, 14 Mart haftasındaki 66,4 milyar dolar seviyesinden, 28 Mart’ta 50,5 milyar dolara geriledi.

Bu veriden de TCMB'nin bankalarla yapmış olduğu 18,3 milyar dolarlık swap çıkartılarak, ters swapla sağlanan 1,4 milyar dolar eklendiğinde de TCMB’nin net döviz pozisyonu olan 32,2 milyar dolar bulunuyor.

İki haftalık döviz pozisyonu değişimi (28 Mart itibarıyla):

Brüt döviz rezervlerinde değişim: -16.5 milyar dolar

Net rezerv değişimi: -15.8 milyar dolar

Bankalarla swap stoku değişimi: -9.85 milyar dolar

Ters swap değişimi: -9.76 milyar dolar

TOPLAM döviz pozisyonu değişimi: -35.5 milyar dolar

Analiz, günlük bilanço verileri üzerinden 4 Nisan’a kadar uzatıldığında, TCMB’nin döviz pozisyonunun 28,3 milyar dolara gerilediği ve 14 Mart ile biten haftaya kıyasla döviz pozisyonunda toplam 40,7 milyar dolarlık bir düşüş olduğu görüldü.

Bilanço verilerinden görüldüğü kadarıyla TCMB’nin yoğun satışlarının 2 Nisan itibarıyla sona erdiği görülüyor.