39 OSB’de 980 sanayici ön tahsis başvurusu yaptı

CANAN SAKARYA/ANKARA

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır geçtiğimiz 7 ayda 167 OSB’de 13,2 milyon metrekare büyüklüğünde 1173 parsel için 2 bin 386 sanayicinin tahsis, 39 OSB’deki 27,7 milyon metrekarelik alan için 980 sanayicinin ön tahsis başvurusu yaptığını bildirdi. Tahsis şartlarının tüm şeffaflığı ile yatırımcılara duyurulması için her ayın ilk pazartesi günü OSB parsellerinin ilan edildiğini ve 3 hafta boyunca sanayicilerin başvurusuna açık kaydığını kaydeden Kacır, yatırım alanlarının çevrim içi erişime açılması yönündeki uygulamanın sanayiciden yoğun ilgi gördüğünü kaydetti.

Soru önergesine yanıt

İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta’nın Samsun Yeni OSB’de 6 aydır yer tahsisi yapılmamasına ilişkin soru önergesini yanıtlayan Bakan Kacır, OSB’lerde ön tahsisler ve tahsislerin OSB Uygulama Yönetmeliğinde belirtilen kurallar çerçevesinde Müteşebbis Heyet ve Yönetim Kurulunun aldığı kararlar çerçevesinde yapıldığını söyledi. Kacır, Samsun Yeni OSB’de planlama aşaması devam eden liman ve demiryolu bağlantı projesi kapsamındaki çalışmalar nedeniyle imar planlarında değişikliğe gidildiğinden plan tadilatları sonucunda kalan parsellerin ön tahsisi veya tahsisi için yönetmelikteki ilgili hükümler doğrultusunda işlemler yapılacağını kaydetti. Bakan Kacır “Ayrıca gıda, tekstil, hazır giyim, orman ürünleri ve mobilya gibi sektörlerde faaliyet gösteren firmaların da OSB’nin genişleme çalışması sonunda oluşacak 2. etap kısmında değerlendirmeye alınabileceği öngörülmektedir. Samsun Yeni OSB ‘Karma OSB’ olarak 2021 yılında tüzel kişilik kazandığından sektörel çeşitliliğe önem verilmektedir” dedi.