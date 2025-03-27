4 bin liralık emekli bayram ikramiyesi Meclis'te kabul edildi! Bin TL'lik fark ne zaman yatacak?

TBMM Genel Kurulu'nda emekli ikramiyesinin 3 bin liradan 4 bin liraya çıkarılması da dahil olmak üzere Gençlik ve Spor Hizmetleri ile ilgili teklif görüşülüyor.

Emekli bayram ikramiyelerinin 4 bin TL'ye çıkarılmasına ilişkin madde Genel Kurul'da kabul edildi.

3 bin tl olarak yatırıldı

Emeklinin bayram ikramiyesini 4 bin liraya yükseltecek kanun teklifi, Meclis'ten geçmediği için 3 bin lira olarak ödemeler yapıldı.

Fark ne zaman yatacak?

Bin liralık fark ise, kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla en kısa sürede hesaplara yatırılması bekleniyor..

15.5 milyon kişiye ödeme yapılacak

Emekli bayram ikramiyesi kapsamında 15,5 milyon kişiye ödeme yapılacak. Bayram ikramiyesindeki bin liralık artışın, 2025 yılı bütçesine 28,4 milyar lira ilave maliyet oluşturacağı hesaplanıyor.