4 ildeki bazı taşınmazların özelleştirilmesi için ihale düzenlenecek

İdarenin konuya ilişkin duyurusu, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, İstanbul'un Şile ilçesi Karamandere köyündeki 4 bin 192,86 ve 1018,53 metrekarelik 2 taşınmaz, İzmir'in Karaburun ilçesi Saip Mahallesi'ndeki 6 bin 260 metrekarelik taşınmaz, Aydın'ın Kuşadası ilçesi Davutlar Mahallesi'ndeki 12 bin 204,39 metrekarelik taşınmaz ile Ankara'nın Çankaya ilçesi Dodurga Mahallesi'ndeki 4 bin 338 metrekarelik taşınmazın satışı yapılacak.

İstanbul ve İzmir'deki ihaleler için 9 Ekim, Aydın ve Ankara'daki ihaleler için de 10 Ekim'e kadar son tekliflerin verilmesi gerekiyor.