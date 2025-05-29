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VFS Global'den Schengen vizesi randevu krizine açıklama: Saat veremiyoruz!

Uluslararası seyahatlerde vize işlemlerini yöneten VFS Global, aracı kuruluşlarla ilgili son iddialar üzerine basın toplantısı gerçekleştirdi. VFS Global Türkiye-Azerbaycan Bölge Başkan Yardımcısı Sertan Aslantürk, toplantıda önemli açıklamalarda bulundu. Aslantürk, "Vizelerin değerlendirilmesinde hiçbir etkimiz yoktur. Biz sadece evrak toplayan, ön vize başvuru merkeziyiz" dedi

Haber Merkezi
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VFS Global'den Schengen vizesi randevu krizine açıklama: Saat veremiyoruz!
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Uluslararası seyahat için gerekli vize işlemlerini yürüten VFS Global basın toplantısı düzenledi. Son dönemde aracı kuruluşlar hakkında çıkan iddiaların ardından düzenlenen basın toplantısında VFS Global Türkiye-Azerbaycan Bölge Başkan Yardımcısı Sertan Aslantürk açıklamalarda bulundu.

Vize süreçlerinin değerlendirilmesinde hiçbir etkilerinin olmadığını söyleyen Aslantürk, "Vizelerin değerlendirilmesinde hiçbir etkimiz yoktur. Biz sadece evrak toplayan, ön vize başvuru merkeziyiz" dedi.

"E-vize ile ilgili Schengen ve konsolosluk kendi arasında görüşür"

Vize yazılımlarına önlem aldıklarını söyleyen Aslantürk, "IP sınırlaması getirdik. VPN kullanılsa bile Türkiye'deki randevuları almaya çalışıyoruz. Türkiye'de online başvuru açılmasıyla ilgili bir saat bilgisi veremiyoruz. Bu bizim inisiyatifimizde değil, talimat doğrultusunda çalışıyoruz. Sadece Polonya'da başvuru saatleri yazıyor" ifadelerini kullandı. E-Vize konusuna da değinen Aslantürk, "E-vize ile ilgili Schengen ve konsolosluk kendi arasında görüşür. Biz bu konuda henüz hiç görüşme yapmadık." dedi.

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