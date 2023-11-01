4 milyar TL’lik efsane indirim

Alışveriş tutkunlarının sabırsızlıkla beklediği ve uygulanan indirimlerin etkisiyle online ve fiziki alışverişte yılın en hareketli dönemi olan kasım ayı indirimlerine start verildi. Bu alanda önemli oyunculardan biri de online ticarette 23, kasım indirimlerinde ise 7. yılını geride bırakan Hepsiburada oldu. Türkiye’yi 2016’da Efsane Kasım ile tanıştırdıklarını söyleyen Hepsiburada CEO’su Nilhan Onal Gökçetekin, söz konusu kampanyanın tanıtımı ve bu yılki hedefleriyle ilgili düzenlenen basın toplantısında 2022’nin Kasım ayında 207 binden fazla kampanya düzenlediklerini ve karşılığında 30 milyon ürün sipariş edildiğini anlattı. Hepsiburada olarak geçen yıl, Efsane Kasım döneminde yapılan indirimli ve avantajlı kampanyalarla hane bütçelerine yaklaşık 1 milyar TL’lik tasarruf imkanı sağladıklarını belirten Gökçetekin, 2022 Kasım ayında diğer aylara oranla siparişlerde 2,6 kat artış yaşandığını hatırlattı. Toplantıda verilen bilgilere göre geçen sene en fazla satış yapılan iller İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa, Konya ve Gaziantep oldu. 11 Kasım’da sipariş ve ciro rekoru kırılırken en fazla sipariş artışının gerçekleştiği iller ise 8 katlık artışla Hakkari, Sinop, Kastamonu, Sivas, Erzincan diye sıralandı.

Yine en fazla satan kategoriler temel tüketim ve gıda, sağlık ve güzellik ürünleri, züccaciye ve giyim olurken, öne çıkan ürünler ise airfryer, iPhone, bilgisayar ve kulaklık diye sıralandı. Peki şirket bu seneki kampanya dönemine nasıl hazırlandı ve hedefleri ne? CEO’su Nilhan Onal Gökçetekin, 3 bin 300 kişilik taşımacı ekipleri olduğunu ve kasım ayında bu ekibe bin kişi daha eklediklerini belirterek, 3 bin kişinin üzerinde ekipleri olduğunu ve 100 bin de iş ortakları ile Kasım ayı indirimlerine hazır olduklarının anlattı. 30 kategori ve 195 milyon adet ürün ile Efsane Kasım’a hazır olduklarını dile getiren Gökçetekin, bu yıl Efsane Kasım indirimleri ile hane bütçelerine toplam 4 milyar TL’lik destek sağlama hedefl erinin olduğunu kaydetti. Geçtiğimiz Kasım’da Hepsiburada kampanyalarıyla tam 64 bin eve giren airfryer’ın olduğunu belirten Gökçetekin, bu yıl ise kablosuz süpürgelerin revaçta olmasını beklediklerini belirtti. Ayrıca son dönemde scooter ve elektrikli motosiklete de yoğun ilgi olduğunu belirten Gökçetekin bu Kasım’da bu ürünlerde de uygun avantajlar sunacaklarını söyledi.

20 milyon haneye limit tanımladı

Hepsiburada, ödeme çözümleri de sunuyor. Hepsiburada Limiti ile 20 milyon haneye limit tanımladıklarını anlatan Gökçetekin, şimdi al sonra öde hizmetinin yanı sıra 3-6-12 taksit imkanı da sunduklarını anlattı. Hepsiburada Premium ile kullanıcılarına özel ayrıcalıklar da sunduklarını anlatan Gökçetekin, “Hepsiburada Premium üyeleri yaptıkları alışverişlerden bir sonraki alışverişte lullanılmak üzere yüzde 3 iade, kargo bedava ve ücretsiz kapıda iade gibi ayrıcalıklardan faydalanabiliyor” diye konuştu. Gökçetekin, ayrıca geçen yıl duyurdukları LİnkGelir uygulamasından da bahsederek kullanıcıların yaptığı listeleri beğenip yakın çevresi ile paylaşarak aylık 50 bin TL'ye kadar Hepsipara kazanma imkanı da sunduklarını anlattı.

TÜKETİCİ TEMEL MADDELERE YÖNELİYOR, İNDİRİMİ TAKİP EDİYOR

Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Ender Özgün, bu yıl kasım ayında adet olarak da geçen yılı geçmeyi hedefl ediklerini anlattı. Bu dönemde siparişlerde 2 kattan fazla artış gördüklerini anlatan Özgün, Bakanlık tarafından da takip edilen kampanya döneminde belirli bir seviyede indirim yapmayanın kampanya sayfasına giremediğine dikkat çekti. Son yılları en önemli sorunu olarak öne çıkan enfl asyonist baskının tüketici eğilimi üzerindeki etkisini de değerlendiren Özgün, “Tüketiciler fiyat karşılaştırmasına ve taksite yöneliyor. Bir alt kategoriye yönelme de görülüyor. Talep temel tüketim ürünlerine kayarken, burada da promosyon dönemleri takip ediliyor” dedi.

ARSA VE 200 OTOMOBİLİ SATIŞA SUNACAK

“Efsane Kasım’da Hepsiburada kullanıcılarına; 3 milyon çorap, 1 milyon bardak, 500 bin sweatshirt, 750 bin bebek body’sinin yanı sıra binlerce farklı ürün sunacaklarını aktaran Özgün, vergisiz cihaz projesi kapsamında da 80 bin laptop, 25 bin tablet ve 120 bin cep telefonunun yanı sıra yine Kasım ayına özel uygun fiyatlı arsa ve 200 adet otomobili satışa sunacaklarını belirtti.