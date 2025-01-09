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4 ülkeden yapılan ceviz ve badem ithalatında düzenlemeye gidildi

İran, Moldova, Özbekistan ve Şili menşeli ceviz ve badem için uygulanan tarife kontenjanlarında düzenleme yapıldı.

Haber Merkezi
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4 ülkeden yapılan ceviz ve badem ithalatında düzenlemeye gidildi
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Ticaret Bakanlığınca hazırlanan konuya ilişkin tebliğler, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, İran, Özbekistan, Şili menşeli bazı badem ve ceviz türleri ile Moldova menşeli cevizlerin ithalatında uygulanan tarife kontenjanlarında talep toplama yöntemi kullanılacak.

Söz konusu ürünlerin tarife kontenjanı, üretim ve tüketim performansı olan sanayiciler ile geleneksel ithalatçılara tahsis edilecek.

Kontenjanların 2025 yılındaki dağıtımına ilişkin başvurular, 15 gün içinde ilgili tebliğ hükümleri çerçevesinde yapılacak.

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