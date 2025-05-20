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7/24 dijital asistan ile akıllı konaklama devri başladı

Ando Living Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Kodal, seyahat edenlerin artık sadece konaklamak değil; lokal yaşamı deneyimlemek, benzer yaşam tarzlarına sahip insanlarla bir araya gelmek istediğini ifade etti. Bu ihtiyaca yanıt olarak geliştirilen Ando Living modelinin, lüks tasarımlı dairelerle kişiselleştirilmiş bir konaklama deneyimi sunduğunu, Clubhouse konseptiyle de sosyalleşme ve networking imkânı sağladıklarını kaydetti.

Selenay Yağcı
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7/24 dijital asistan ile akıllı konaklama devri başladı
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SELENAY YAĞCI

Pandemi sonrası değişen seyahat alışkanlıklarıyla birlikte konaklamada dijitalleşme ve kişiselleştirilmiş deneyim beklentisi öne çıktı. Bu dönüşüme yön veren markalardan biri de Ando Living. Geleneksel otelcilikle kısa dönem kiralama arasında konumlanan şirket, teknolojiyi hizmet anlayışının merkezine yerleştiriyor. Web sitesi üzerinden anlık rezervasyon yapılabiliyor, dijital giriş sistemiyle misafirler diledikleri saatte, kimseyle muhatap olmadan evlerine giriş yapabiliyor. 7/24 erişilebilen online concierge yani dijital asistan platformu, yemek siparişinden şehir rehberliğine birçok konuda destek sunuyor. Dijitalleşme sadece misafir deneyimiyle sınırlı değil. Temizlik takvimi, rezervasyon ve müşteri geri bildirimleri gibi operasyonel süreçler de teknolojiyle optimize ediliyor. Bu yaklaşım, hizmet kalitesini sürdürülebilir kılarken küresel büyüme planlarında da kritik rol oynuyor. Portekiz ve Türkiye’nin ardından Madrid ve Londra’ya açılan marka; Yunanistan, Fransa ve İtalya’da da dijital altyapısını yaygınlaştırmayı hedefliyor.

Şirketin kurucu ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Kodal, bu dönüşümün merkezinde “deneyim odaklı yaşam” anlayışının yer aldığını belirtti. Kodal, seyahat edenlerin artık sadece konaklamak değil; lokal yaşamı deneyimlemek, benzer yaşam tarzlarına sahip insanlarla bir araya gelmek istediğini ifade etti. Bu ihtiyaca yanıt olarak geliştirilen Ando Living modelinin, lüks tasarımlı dairelerle kişiselleştirilmiş bir konaklama deneyimi sunduğunu, Clubhouse konseptiyle de sosyalleşme ve networking imkânı sağladıklarını kaydetti.

Türkiye’den Avrupa’ya yayılan marka 

Bugün Portekiz ve Türkiye’de faaliyet gösteren Ando Living, 2028 yılına kadar 7 ülkede olmayı hedefliyor. Madrid ve Londra’da girişimlerini başlatan marka; Yunanistan, Fransa ve İtalya gibi ülkeleri de radarına aldı. Türkiye’de ise ilk Club binasını Tomtom Mahallesi’nde açacak olan şirket, Bodrum ve Urla gibi destinasyonlara da yönelmeye hazırlanıyor. Kodal, Türkiye’deki büyümelerinin uzun vadeli ve stratejik olduğunun altını çizdi.

Golden Visa için alternatif yatırım fonları 

Kodal özellikle Portekiz’in gayrimenkul üzerinden Golden Visa alma imkanını kaldırmasıyla birlikte, yatırım fonları öne çıktığını belirterek, “Optylon Krea’nın yönettiği Ando Europe Fund, 42 ülkeden 650 yatırımcıya ulaşarak Portekiz Golden Visa programı kapsamında yıllık yüzde 8-10 net getiri sağlıyor. Fon, yatırımcıya sadece finansal kazanç değil, Avrupa’da yaşama ve vatandaşlık sürecinde ilerleme şansı da sunuyor” diye konuştu. Kodal, 400 bin Euro’dan başlayan fiyatlarla, tam mülkiyet hakkı, esnek kullanım ve pasif gelir fırsatları sunduklarını ifade ederek, “Ando Living projeleri; hem yaşam kalitesine hem de uzun vadeli kazanca odaklanan yatırımcılara hitap ediyor” dedi.

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