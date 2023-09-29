TÜİK'in açıkladığı Genel Ticaret Sistemi (GTS) kapsamında ihracat, ağustosta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 1,6 artarak 21 milyar 615 milyon dolara çıkarken, ithalat yüzde 6,9 azalışla 30 milyar 271 milyon dolara geriledi. Dış ticaret açığı ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 23,1 azalarak 11 milyar 256 milyon dolardan 8 milyar 657 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı, Ağustos 2022'de yüzde 65,4 iken geçen ay yüzde 71,4'e yükseldi.

8 aylık ticaret açığı 82.3 milyar dolar

Ocak-ağustos döneminde ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla ihracat yüzde 0,4 azalarak 164 milyar 794 milyon dolara gerilerken ithalat, yüzde 3,4 artarak 247 milyar 97 milyon dolar oldu. Dış ticaret açığı, ocak-ağustos döneminde yüzde 11,9 artarak 82 milyar 304 milyon dolara çıktı. İhracatın ithalatı karşılama oranı Ocak-Ağustos 2022'de yüzde 69,2 iken bu yılın aynı döneminde yüzde 66,7'ye geriledi.

Ağustos itibariyle 12 aylık dış ticaret açığı ise 109,5 milyar dolar oldu.

Enerji ve altın hariç dış ticaret

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, ağustosta yüzde 0,7 artarak 19 milyar 594 milyon dolardan 19 milyar 727 milyon dolara yükseldi. Ağustosta enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat da 0,9 yükselerek 21 milyar 454 milyon dolardan 21 milyar 655 milyon dolara çıktı.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı ağustosta 1 milyar 928 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacmi yüzde 0,8 artarak 41 milyar 382 milyon dolara çıktı. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 91,1 oldu.

Almanya'ya 1,8 milyar dolarlık satış

Ağustos ayında ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 1 milyar 782 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 1 milyar 323 milyon dolar ile ABD, 1 milyar 91 milyon dolar ile Irak, 1 milyar 63 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 877 milyon dolar ile İtalya takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 28,4'ünü oluşturdu.

Ocak-Ağustos döneminde ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 14 milyar 159 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 9 milyar 810 milyon dolar ile ABD, 8 milyar 99 milyon dolar ile İtalya, 8 milyar 20 milyon dolar ile Birleşik Krallık ve 7 milyar 738 milyon dolar ile Irak takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 29,0'ını oluşturdu.

Çin'den 3,8 milyar dolar ithalat

İthalatta Çin ilk sırayı aldı. Ağustos ayında Çin'den yapılan ithalat 3 milyar 829 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 3 milyar 339 milyon dolar ile Rusya Federasyonu, 2 milyar 555 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 988 milyon dolar ile BAE, 1 milyar 449 milyon dolar ile İsviçre izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 43,5'ini oluşturdu.

Ocak-Ağustos döneminde ithalatta ilk sırayı Rusya Federasyonu aldı. Rusya Federasyonu'ndan yapılan ithalat 31 milyar 722 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 30 milyar 670 milyon dolar ile Çin, 18 milyar 833 milyon dolar ile Almanya, 15 milyar 698 milyon dolar ile İsviçre, 10 milyar 591 milyon dolar ile ABD izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 43,5'ini oluşturdu.