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9 ilde 643 konut ve 232 iş yeri satışa çıkıyor! Peşin alımda indirim sağlanacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı 9 ilde 643 konut ve 232 iş yerini açık artırmayla satışa sunacak. Peşin alımda yüzde 20 indirim imkanı sağlanacak.

Haber Merkezi
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9 ilde 643 konut ve 232 iş yeri satışa çıkıyor! Peşin alımda indirim sağlanacak
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Kentsel Dönüşüm Başkanlığı Ankara, Bingöl, Diyarbakır, Giresun, İstanbul, Konya, Mersin, Samsun ve Trabzon'da bulunan 643 konut ve 232 iş yeri satılığa çıkarılacağını duyurdu. 

Konut ve işyerleri açık artırmada alıcılarını bulacak

Açık artırmada, Ankara'da 36, Giresun'da 4, İstanbul'da 92, Konya'da 17, Mersin'de 31, Trabzon'da 1, Samsun'da 257, Bingöl'de 165 ve Diyarbakır'da 40 konut satışa çıkarılacak.

Giresun'da 2, İstanbul'da 64, Samsun'da 16 ve Bingöl'de 150 iş yeri de açık artırmada alıcılarını bulacak.

Peşin alımda yüzde 20 indirim imkanı

Taşınmazların satışları, 1-3 Temmuz tarihlerinde saat 10.30'da başlayacak açık artırmalarla gerçekleştirilecek. Açık artırmalar, Ankara ve İstanbul'daki salonlarda fiziki katılımla, ayrıca internet üzerinden çevrim içi yapılacak.

Açık artırmanın ilk günü olan 1 Temmuz'da Ankara, Giresun, İstanbul, Konya, Mersin ve Trabzon'daki konut ve iş yerleri, 2 Temmuz'da Samsun'daki, 3 Temmuz'da ise Bingöl ve Diyarbakır'daki taşınmazlar satışa çıkarılacak.

Yüzde 25 peşinat ve 60 ay vade sağlanacak

Taşınmazlara yüzde 25 peşinatla sahip olunabilecek, kalan tutar için 60 ay vade uygulanacak. Tüm tutarı peşin ödemek isteyen alıcılara ise yüzde 20 indirim imkanı sunulacak.

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