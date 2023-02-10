ABD bütçesi ocakta 39 milyar dolar açık verdi

ABD Hazine Bakanlığı, ocak ayına ilişkin bütçe dengesi raporunu yayımladı.

1 Ekim 2022'de başlayan ve 30 Eylül 2023'te sona erecek 2023 mali yılının ocak ayında federal hükümetin bütçe açığı 39 milyar dolar olarak hesaplandı. Federal hükümet, geçen yılın aynı ayında ise 119 milyar dolarlık bütçe fazlası vermişti. Böylece bütçe dengesinde geçen senenin aynı ayına kıyasla 157 milyar dolar azalış gerçekleşti.

Bu dönemde bütçe dengesine ilişkin piyasa beklentisi, bütçenin 63 milyar dolarlık açık vermesi yönündeydi.

Hükümetin gelirleri, ocakta geçen yılın aynı ayına kıyasla yaklaşık yüzde 4 azalarak 447 milyar dolara gerilerken, harcamaları yüzde 40 artışla 486 milyar dolara çıktı.

Ülkede 2023 mali yılının dördüncü ayı olan ocak itibarıyla toplam bütçe açığı ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 78 artışla 460 milyar dolar oldu. Aynı açık, geçen yılın aynı döneminde 259 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmişti.

Mali yılın ilk 4 ayındaki harcamalar, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 9 artarak 1,9 trilyon dolara çıkarken, gelirler yaklaşık yüzde 3 azalışla 1,5 trilyon dolar oldu.

ABD'nin bütçe açığı, 2022 mali yılında COVID-19 salgınına yönelik harcamaların azalmasının etkisiyle yüzde 50 azalarak 1,4 trilyon dolara gerilemişti.