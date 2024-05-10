ABD, Çinli elektrikli araçlara vergiyi 4 katına çıkaracak!
ABD'de Joe Biden yönetiminin, gelecek hafta Çin menşeli temiz enerji ürünlerine yönelik gümrük vergilerini artırmaya hazırlandığı ve elektrikli araçlara uygulanan vergileri yaklaşık 4 katına çıkaracağı bildirildi.
Çin'in temiz enerji ürünlerinin ihracatını artırdığına dair işaretler Washington'da endişeye neden oldu. ABD önlem almaya hazırlanıyor.
Bu maksatla Biden yönetiminin önümüzdeki günlerde Çin'den ithal edilen temiz enerji ürünlerine yönelik gümrük vergilerini artırmaya hazırlandığı ve Çin menşeli elektrikli araçlara uygulanan verginin yaklaşık 4 katına çıkarılacağı belirtildi.
14 Mayıs'ta açıklanması beklenen tarifelerin, Çin menşeli kritik mineralleri, güneş enerjisi ürünleri ile bataryaları etkileyecek.
ABD'li yetkililerin özellikle elektrikli araçlara odaklandığı ve tarife oranını yüzde 25'ten yaklaşık yüzde 100'e çıkarmalarının beklendiği ifade edildi.