ABD Hazine Bakanı Yellen'dan enflasyon mesajı: Kiralar ve konut maliyetleri enflasyonu artırıyor

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, ABD milletvekillerine yaptığı açıklamada, kira ve konut maliyetlerinin ABD enflasyonunu tercih edilenden daha yüksek tuttuğunu ancak arz sorunları ve işgücü piyasasındaki sıkılık gibi enflasyonist faktörlerin azalmasıyla tüketici fiyatlarının zaman içinde düşmeye devam edeceğini söyledi.

Yellen, "Enflasyonun zaman içinde düşmeye devam edeceğine inanıyorum. Kiralar ve konut maliyetleri enflasyonu ideal olarak istediğimizden daha yüksek tutmaya devam ediyor," dedi.

Yellen ayrıca, "İşgücü piyasası başlangıçta çok sıkı olmasına rağmen, şimdi güçlü bir işgücü piyasamız var, ancak enflasyonist endişe yaratacak baskıların daha az olduğu bir piyasa; dolayısıyla enflasyon düşüyor," diye konuştu.

Powell: ABD artık aşırı ısınmış bir ekonomi değil

Fed Başkanı Jerome Powell, Senato Bankacılık Komitesi'nde yaptığı konuşmada, ABD'nin "artık aşırı ısınmış bir ekonomi olmadığını", istihdam piyasasının pandemi dönemindeki aşırılıklarından uzaklaştığını ve birçok açıdan sağlık krizi öncesine döndüğünü söyledi.

"Artık iki taraflı risklerle karşı karşıya olduğumuzun farkındayız" diye konuşan ve artık sadece enflasyona odaklanamayacaklarını söyleyen Powell, "İşgücü piyasası tamamen yeniden dengeye kavuşmuş görünüyor" dedi.

Powell, faiz oranları konusunda "gelecekteki herhangi bir eylemin zamanlaması hakkında herhangi bir sinyal göndermek istemediğini" söyledi.

Kuzey Dakota Senatörü Cumhuriyetçi Kevin Cramer, merkez bankasının bağımsızlığına destek sözü verdiği konuşmasında Powell'a, "5 Kasım'dan önce faizleri düşürmeye yönelik herhangi bir hareket kötü bir algı olur" dedi.

Powell, oturum boyunca Fed'in faiz oranlarını belirlemedeki bağımsızlığının önemini ve kendisinin verilere dayalı karar alma sürecine bağlı kalma niyetini vurguladı.

New York'taki Natixis'in ABD baş ekonomisti Christopher Hodge, "Fed'in vurgusu biraz Fed'in yetki alanı içindeki risklerin dengelenmesine doğru kaydı, bu da temel atılıyor" değerlendirmesini yaptı.