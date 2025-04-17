ABD’de fırsat kapısı aralandı, Türkiye ‘elektrik’ verebilir

İMAM GÜNEŞ/İSTANBUL

Geçen yılı yüzde 3 artışla yaklaşık 17 milyar dolar ihracat ile kapatan elektrik ve elektronik sektöründe ihracatta en başarılı olan firmalar ödüllendirildi. Sektörün ihracattaki tek temsilcisi olan Elektrik ve Elektronik İhracatçıları Birliği’nin (TET) düzenlediği “2024 Yılı İhracatın Liderleri Ödül Töreni”, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Dış Ticaret Kompleksi’nde gerçekleşti.

Açılış konuşmalarını TİM Başkanı Mustafa Gültepe ve TET Başkanı Güven Uçkan’ın yaptığı törende 5 farklı kategoride TET üyesi olan toplam 50 firmaya ödül verildi. Üye firmalardan Türkiye genelinde en fazla ihracat yapan Vestel olurken, beyaz eşya kategorisinde Arçelik, elektronikte Vestel, elektrik üretim ve dağıtım’ ekipmanlarında Balıkesir Elektromekanik Sanayi Tesisleri A.Ş. (BEST) ve kablolar kategorisinde ise HES Kablo oldu.

“Rekabetçiliğimiz artarsa yeni fırsatlar oluşabilir”

Sektörün ihracatta gösterdiği başarıda irili ufaklı 22 bin 500’ü aşkın firmanın emeği olduğunu belirten TİM Başkanı Mustafa Gültepe, Türkiye’nin 2028 yılında 375 milyar dolarlık ihracat hedefinin olduğunu, bunun da 22,4 milyar dolarının elektrik elektronik sektöründen beklendiğini söyledi.

Küresel ticarette belirsizliklerin egemen olduğu bir dönemden geçildiğini vurgulayan Gültepe, “ABD Başkanı Donald Trump tarafından başlatılan ticaret savaşlarında yaşanan gelişmeleri titizlikle takip ediyoruz. Ekip arkadaşlarımız her sektörümüzün projeksiyon çalışmalarını gerçekleştiriyor. Eğer rekabetçiliğimizi artırabilirsek, bu süreçte yeni fırsatlarla karşılaşabileceğimize inanıyorum.” dedi.

Hedef pazarlara yakın markaj

Geçen yıl 16,9 milyar dolarlık ihracatla Türkiye’nin dördüncü büyük ihracatçı sektörü olduklarını belirten TET Başkanı Güven Uçkan da, kilogram başına ihracat değerinin 7 dolar olduğunu söyledi. İhracat yapısını yüksek teknoloji lehine dönüştürmenin şart olduğunu ifade eden Uçkan, bunun için finansmana erişimin kolaylaştırılmasını ve rekabetçi döviz kurunu son derece önemsediklerinin altını çizdi. ABD ile Çin arasında tırmanan ticaret savaşlarının tedarik zincirlerinde değişime yol açacağını vurgulayan Uçkan, şöyle devam etti: “Bu durum, elektrikli cihazlarda sertifikasyon süreçlerini tamamlayan Türk firmaları için ABD pazarında fırsat yaratabilir. Bu çerçevede ABD pazarına, Sahra Altı Afrika’daki enerji projelerine ve Orta Doğu’daki altyapı yatırımlarına daha fazla odaklanacağız. Ayrıca MENA bölgesi, Güney Amerika ve Asya-Pasifik pazarlarında da çalışmalarımızı artıracağız.”

■ TİM Başkanı’ndan başarı için 4 stratejik madde

Türkiye’nin 2028 yılı ihracat hedefinin 375 milyar dolar olduğunu dile getiren TİM Başkanı Mustafa Gültepe, bu hedefe ulaşılması için yapılması gerekenleri şöyle sıraladı:

■ Öncelikle teknoloji ve inovasyon odağımızı daha da artırmalı, Ar-Ge harcamalarını yukarı çekmeliyiz.

■ Marka ve patent sayımızı süratle yükselterek, teknoloji transferi noktasında yeni iş birlikleri yapmalıyız.

■ E-ihracatın imkânlarından daha fazla faydalanmalıyız. Tabana yayılmış bir ihracat çeşitliliğiyle hizmet sunmak son derece önemli.

■ Yeşil dönüşüm hedeflerimiz doğrultusunda adımlar atmalıyız. Ülkemizin 2053 yılında karbon nötr hedefi var. Projelerimizi buna göre hazırlamamız gerekiyor.