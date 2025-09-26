  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. ABD’de tüketici güveni eylülde 55,1’e geriledi
Takip Et

ABD’de tüketici güveni eylülde 55,1’e geriledi

Michigan Üniversitesi verilerine göre ABD’de tüketici güven endeksi eylülde 55,1’e gerileyerek mayıstan bu yana en düşük seviyesine indi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
ABD’de tüketici güveni eylülde 55,1’e geriledi
Takip Et

Michigan Üniversitesi, Amerikalı tüketicilerin eğilimleri doğrultusunda hazırladığı tüketici güven endeksinin eylül ayına ilişkin nihai verilerini açıkladı.

Buna göre tüketici güven endeksi eylülde geçen aya kıyasla 3,1 puan azalışla 55,1'e inerken, mayıstan bu yana en düşük seviyesini gördü.

Söz konusu veri aşağı yönlü revize edildi. Bu aya ait öncü veri 55,4 olarak açıklanmıştı.

Tüketici güven endeksi, ağustosta 58,2 ölçülmüştü.

Amerikalıların finansal koşullara yönelik değerlendirmesini ölçen mevcut ekonomik koşullar endeksi, eylülde 1,3 puan azalarak 60,4'e geriledi.

Tüketicilerin uzun vadeli öngörülerini yansıtan tüketici beklentileri endeksi de aynı dönemde 4,2 puan azalışla 51,7'ye indi.

Tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi, eylülde yüzde 4,8'den yüzde 4,7'ye düştü. Uzun vadeli enflasyon beklentisi ise aynı dönemde yüzde 3,5'ten yüzde 3,7'ye çıktı.

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen Tüketici Anketleri Direktörü Joanne Hsu, ülke genelinde özellikle iş gücü piyasaları ve iş koşulları için makroekonomik beklentilerin düştüğünü, kişisel beklentilerin de gelirler için zayıflayan görünümle birlikte azaldığını belirtti.

Tüketicilerin yüksek fiyatların devam etmesinden dolayı hayal kırıklığını dile getirmeye devam ettiğini kaydeden Hsu, "Bu ay yapılan görüşmeler, tüketicilerin hem yüksek enflasyon beklentisi hem de iş gücü piyasalarının zayıflama riski nedeniyle baskı hissettiklerini ortaya koyuyor." ifadesini kullandı.

Alman havayolu devi binlerce personelini işten çıkaracak!Alman havayolu devi binlerce personelini işten çıkaracak!Küresel Ekonomi

 

Danıştay'dan Kartalkaya kararı: Kültür ve Turizm Bakanlığı personeline soruşturma izni verildiDanıştay'dan Kartalkaya kararı: Kültür ve Turizm Bakanlığı personeline soruşturma izni verildiGündem

 

Ekonomi
KARAVANİST 2026: Doğa ve özgürlük tutkunları için geri sayım başladı!
KARAVANİST 2026 için geri sayım başladı!
BTK, USOM üzerinden yasa dışı sorgu yapıldığı iddiasını yalanladı
BTK, USOM üzerinden yasa dışı sorgu yapıldığı iddiasını yalanladı
İş ve istif makineleri satışı Ocak-Ağustos döneminde yükseldi
İş ve istif makineleri satışı Ocak-Ağustos döneminde yükseldi
Piyasadan toplatılıyor: Bakanlık iki temizlik ürününün satışını yasakladı
Piyasadan toplatılıyor: Bakanlık iki temizlik ürününün satışını yasakladı
Şeker pancarından Muş ekonomisine 2 milyar TL katkı hedefleniyor
Şeker pancarından Muş ekonomisine 2 milyar TL katkı hedefleniyor
Rusya'dan açıklama: Türkiye ile enerji işbirliğimiz sürüyor
'Türkiye ile enerji işbirliğimiz sürüyor'