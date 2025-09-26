Danıştay'dan Kartalkaya kararı: Kültür ve Turizm Bakanlığı personeline soruşturma izni verildi

  1. Ekonomim
Bolu Kartalkaya'da 78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangınına ilişkin Danıştay 1. Dairesi Başkanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda görevli 9 personel hakkında soruşturma izni verdi.

Danıştay 1. Dairesi Başkanlığı, Bolu Kartalkaya’daki Grand Kartal Oteli’nde 78 kişinin hayatını kaybettiği yangında sorumluluğu bulunan Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda görevli 9 personel hakkında soruşturma izni verdi.

Kararda, "N.Ç, Ş,A.D, B.Ç.Ç, E.Ş.Ö, L.K, R.A, M.A, Ş.A.A ve B.B. için soruşturma izni verilmemesine ilişkin kısmının kaldırılmasına karar verildi" denildi.

Danıştay'ın soruştuma izni verdiği isimler arasında turizm tesislerinin denetimini yapmakla yükümlü olduğu belirtilen Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürleri Neşe Çıldık ve Şennur Aldemir Aydoğan da var.

Yangının olduğu tarihte Kontrolörler Kurulu Başkanvekili olan Levent Kırcan hakkında da soruşturma izni verildi. 4 başkontrolör hakkında da soruşturma izni çıktı.

Karar metninde, bilirkişi raporundaki tespitlerden hareketle bu kişilerin eylemlerinin soruşturma yapılmasını gerektirecek nitelikte bulunduğu söylendi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan ile 2 stajyer hakkında ise soruşturma izni verilmedi.

Kartalkaya Grand Kartal Otel faciası

Bolu Kartalkaya Grand Kartal Otel'de 21 Ocak 2025'te gece yarısı çıkan yangın, dünyadaki en büyük on otel yangınından biri olarak kayıtlara geçti.

Köroğlu Dağları'nın zirvesinde yer alan merkezdeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangını söndürmek için Bolu, Düzce, Kocaeli, Sakarya, Karabük, Zonguldak, Bartın ve Ankara'dan sevk edilen çok sayıda ekip alevlere müdahale etti.

Yangında, bazı tatilcilerin kaçmak için çarşafları birbirine bağlayarak camlardan sarktığı, kimi tatilcilerin ise camlardan kendini aşağıya attığı görüldü.

Yangında; 36'sı çocuk 78 kişinin hayatını kaybetti, 133 kişi de yaralandı.

