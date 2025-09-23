Ataç "Kartalkaya faciası hepimize ders olmalı"

Ali Baş/Eskişehir

Eskimiş ve gücüne göre tasarlanmamış tesisatların yangın risk faktörü oluşturabileceğinden; imzalanan protokol ile EMO üyesi mühendisler, yeni açılacak ya da mevcut iş yerlerindeki elektrik tesisatlarının ölçüm, kontrol, tespit ve raporlama işlemlerini gerçekleştirecek ve Tepebaşı Belediyesi’ndeki ruhsat alma süreci bu sonuçlara göre değerlendirilecek.

Güvenliği sağlamış olacağız

İmza öncesinde konuşan Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, yürütülecek çalışmalar hakkındaki görüşlerini açıklarken; “Ülkedeki yangınları gördüğümüzde bu çalışmaların, önceden alınmış bir önlem olarak ne kadar önemli olduğu çok net anlaşılıyor. Kartalkaya’daki olayı hepimiz gördük. Asla unutulmayacak bir felaket olarak hafızamıza kazındı. Birçok sorumsuzluk neticesinde yaşandı. Ama bu ortak çalışma ile kendi bölgemizde bu konudaki güvenliği sağlamış olacağız. Elektrikçiler Odası Eskişehir Şubesi’ne ve Başkan Ahmet Şakar’a çok teşekkür ediyorum. Kentimize hayırlı olsun.” şeklinde konuştu.

Basit hatalar ağır sonuçlara neden oluyor

Elektrikçiler Odası Eskişehir Şubesi Başkanı Ahmet Şakar da Başkan Ataç’a teşekkür ederek; “Son günlerde yaşanan vahim hadiselerin ardından bu çalışmamız, görevimizi yerine getirmemizin onurunu bize tattırıyor. Bazı işletmeler tesisatlarındaki sorunları bilmiyorlardı, bunları ortaya çıkarmamız bile onları mutlu ediyor. Çünkü basit görünen hatalar bile ağır sonuçlar doğurabiliyor. Tepebaşı Belediyesi ile ince düşünülerek planlanmış bu proje ile işletmelerimiz, vatandaşlarımız daha güvende olacak. Başkanımız Sayın Ahmet Ataç’a ve ekibine çok teşekkür ediyorum” dedi.