Alman havayolu devi binlerce personelini işten çıkaracak!
Alman hava yolu şirketi Lufthansa binlerce idari personeli işten çıkarmayı planlıyor.
Almanya'nın önde gelen hava yolu firması Lufthansa, maliyetleri düşürmek için idari çalışanların yüzde 20'sini işten çıkaracak.
CEO toplantıda duyurdu
Alman medyasında yer alan haberlerde, Lufthansa Üst Yöneticisi (CEO) Carsten Spohr'ın, bugün düzenlediği şirket içi bir toplantıda, idari maliyetlerin yüzde 20 azaltılması gerektiğini duyurduğu belirtildi.
Maliyetlerin düşürülmesi hedefleniyor
Şirketin maliyet düşüme planının, yaklaşık 15 bin idari çalışanın yüzde 20'sini etkilemesi bekleniyor.
Lufthansa, işten çıkarmalara ilişkin açıklama yapmazken, şirketin 29 Eylül'de düzenleyeceği sermaye piyasaları gününde maliyet düşürme planını duyurması bekleniyor.
Lufthansa Grubu, yaklaşık 103 bin kişiye istihdam sağlıyor.