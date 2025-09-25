İşten çıkarma dalgası büyüyor! Bosch'ta beş haneli istihdam azaltımı yolda

Otomotiv tedarikçisi Bosch, maliyet düşürme hedefleri doğrultusunda, daha önce açıklananların ötesinde, beş haneli sayıda çalışanın işine son vermeye hazırlanıyor.

Şirket, bu adımı özellikle mobilite sektöründeki kârlılık hedeflerine ulaşmak için alternatifsiz görüyor.

Bosch 2,5 milyar euroluk tasarruf hedefi koydu

Handelsblatt'ın sektör kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Bosch'un 2,5 milyar Euro'luk tasarruf hedefi, ancak beş haneli bir personel azaltımıyla mümkün olabilecek.

Şirketin çalışan sayısı 230 bine gerilemişti

Bu yeni işten çıkarma dalgası, geçen yıl Almanya için duyurulan 9 bin kişilik istihdam kesintisinin oldukça üzerine çıkacak. Zaten geçtiğimiz yıl şirketin en büyük birimi olan mobilite segmentinde dünya genelinde 11 bin 600, Almanya'da ise 4 bin 500 olmak üzere istihdam azaltımına gidilmiş ve bu segmentin toplam çalışan sayısı 230 bine gerilemişti.

Yönetim sıkı tasarruf politikasını kaçınılmaz görüyor

Şirket yönetimi, otomotiv bölümündeki yüzde 7'lik hedeflenen getiri oranına (rendite) ulaşmak için bu sıkı tasarruf politikasını kaçınılmaz görüyor; zira 2024 yılında bu oran sadece yüzde 3,8 olarak gerçekleşmişti.

Geçmiş yıllarda hedeflerine nadiren ulaşabildi

Bosch, bir vakıf şirketi olarak uzun vadeli finansal bağımsızlığını sürdürebilmek adına yeterli kârlılığın şart olduğunu belirtse de, geçmiş yıllarda kendi hedeflerine nadiren ulaşabildi. Piyasadan da beklenen destek gelmiyor; Bosch, 2024'teki hafif düşüşün ardından bu yıl sadece yüzde 2'lik hafif bir ciro artışı ve yaklaşık 57 milyar Euro'luk bir gelir bekliyor.