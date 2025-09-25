Trump- Erdoğan zirvesinde 50 milyar dolar değerindeki anlaşmalar masada!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaklaşık 6 yıl aradan sonra Beyaz Saray’a gidiyor. ABD Başkanı Donald Trump ile kritik bir görüşme gerçekleştirecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ajandasında 50 milyar dolarlık anlaşmalar var.

Türkiye-ABD ilişkilerinde yeni sayfa açılıyor

Bu buluşma, son yıllarda savunma sistemleri, ticaret politikaları ve diplomatik gerilimlerle yıpranan Türkiye-ABD ilişkilerinde yeni bir sayfa açılması açısından büyük önem taşıyor.

50 milyar doları aşan büyük ölçekli anlaşmalar masada!

Bloomberg News’un haberine göre, görüşmenin ana gündemini, Türkiye’nin ABD’den savaş uçakları, yolcu uçakları ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) alımlarını kapsayan toplam değeri 50 milyar doları aşabilecek büyük ölçekli anlaşmalar oluşturuyor. Türkiye’nin yaklaşık 250 adet yolcu uçağı siparişi vermesi ve yeni F-16 savaş uçağı alımı planı öne çıkarken, savunma alanındaki bu iş birliklerinin Türkiye’nin NATO içindeki rolünü güçlendirmesi bekleniyor.

S-400 uzlaşısı ve Türkiye'nin F-35 programına yeniden alınması gündemde

Taraflar, geçmişte gerilime neden olan Rus yapımı S-400 hava savunma sistemleri konusunda da bir uzlaşı arayışında. Ankara, sistemleri elinde tutmaya devam ederken, bu savunma donanımlarının NATO altyapısına entegre edilmemesi gibi bir orta yol formülü üzerinde duruyor. Bu durum, Türkiye’nin F-35 savaş uçağı programına yeniden dahil olmasının da önünü açabilir.

LNG tedarik anlaşmaları da görüşülecek

Enerji alanında da önemli adımlar atılıyor. Türkiye, Amerikalı şirketlerle uzun vadeli LNG tedarik anlaşmaları yaparak enerji güvenliğini artırmayı hedefliyor. Bu anlaşmalar, iki ülke arasındaki ticaret hacmini yukarı çekecek ve Türkiye’nin dış ticaret açığını azaltmaya katkı sağlayacak.

Erdoğan’ın görüşme öncesinde eli güçlü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyaret öncesi attığı adımlarla da diplomatik zemini yumuşattı. Türkiye, bazı Amerikan ürünlerine uygulanan ek gümrük tarifelerini kaldırarak olumlu bir mesaj verdi. Ekonomi yönetiminde atılan rasyonel adımlar ve yatırımcı dostu politikalar da Erdoğan’ın görüşme öncesinde elini güçlendiren unsurlar arasında yer alıyor.

Suriye ve İsrail adımları ilişkilerin seyrini belirleyecek

Bu buluşmanın, iki ülke arasında hem ekonomik hem de askeri alanlarda daha yapıcı ve işbirliğine dayalı bir dönemi başlatması bekleniyor. Ancak kalıcı bir normalleşme için sadece ticari çıkarlar değil, bölgesel politikaların ve güvenlik konularının da dikkatle yönetilmesi gerekecek. Özellikle Suriye, Kürt gruplar ve İsrail politikaları gibi alanlarda atılacak adımlar, ilişkilerin seyrini belirleyecek ana unsurlar olacak.