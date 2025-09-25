Trump-Erdoğan görüşmesinde son dakika değişikliği: Basına kapalı olacak

  1. Ekonomim
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Trump arasında bu akşam yapılacak olan görüşmede son dakika değişikliğine gidildi. İki liderin yapacağı görüşmenin basına kapalı olarak yapılmasına karar verildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da dahil olmak üzere New York’taki BM Genel Kurulu’na katılmak için dünya çevresinde birçok lider ABD’ye seyahat etti. BM'de liderlerin konuşmalarında gündem Gazze oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile yapacağı görüşme için Washington'a geldi. Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ı taşıyan "TRK" uçağı, başkent Washington'a yakın bir mesafede bulunan Joint Base Andrews Havalimanı'na iniş yaptı.

Basına kapalı gerçekleşecek

İki liderin bu akşam Türkiye saati ile 18.00-20.00 arasında yapacağı görüşmede bir son dakika değişikliğine gidildi. NTV'den Hüseyin Günay'ın haberine göre; Yapılan son dakika değişikliği ile görüşme basına kapatıldı.

