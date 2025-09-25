Kandilli açıkladı: Balıkesir gece yarısı depremle sarsıldı
Kandilli Rasathanesi Balıkesir Sinandede-Sındırgı merkezli 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Balıkesir Sinandede-Sındırgı'da 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Kandilli Rasathanesi'nin paylaştığı verilere göre, gece saatlerinde saat 02:58 sularında meydana gelen depremin merkez üssü Sinandede-Sındırgı olarak belirlendi.
3.5 büyüklüğündeki sarsıntının yerin 11.3 kilometre derinliğinde meydana geldiği kaydedildi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) September 25, 2025
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) https://t.co/Ff2mbaH5we
25.09.2025, 02:58:39 TSİ
Büyüklük: 3.5
Derinlik: 11.3 km#Kandilli