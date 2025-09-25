  1. Ekonomim
Kandilli açıkladı: Balıkesir gece yarısı depremle sarsıldı

Kandilli Rasathanesi Balıkesir Sinandede-Sındırgı merkezli 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Balıkesir Sinandede-Sındırgı'da 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Kandilli Rasathanesi'nin paylaştığı verilere göre, gece saatlerinde saat 02:58 sularında meydana gelen depremin merkez üssü Sinandede-Sındırgı olarak belirlendi.

3.5 büyüklüğündeki sarsıntının yerin 11.3 kilometre derinliğinde meydana geldiği kaydedildi.

