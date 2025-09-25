  1. Ekonomim
  2. Finans
  3. Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (25 Eylül 2025 güncel altın satış fiyatları)
Takip Et

Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (25 Eylül 2025 güncel altın satış fiyatları)

Altın alım satımı yapacaklar ve yatırımcılar merakla güncel altın fiyatlarını araştırıp takip ediyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç lira? İşte 25 Eylül 2025 çeyrek, ons, gram ve yarım altın satış fiyatları...

Aleyna Harman
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (25 Eylül 2025 güncel altın satış fiyatları)
Takip Et

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler merakla takip ediliyor. Vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” araştırmaları yapıyor.

İşte 25 Eylül 2025 Perşembe gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları tablosu…

Güncel altın satış fiyatları

* Gram altın satış fiyatı: 4.982,05 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 8.400,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 16.810,00 TL

* Tam altın satış fiyatı: 33.587,13 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 33.492,00 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 84.225,41 TL

* Ons altın satış fiyatı: 3.734,64 dolar

Akaryakıta indirim gelecek mi? İşte 25 Eylül 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıAkaryakıta indirim gelecek mi? İşte 25 Eylül 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Meteoroloji uyardı: İki bölgeye sağanak yağış geliyor: İşte il il hava durumu tahminleri...Meteoroloji uyardı: İki bölgeye sağanak yağış geliyor: İşte il il hava durumu tahminleri...Gündem
Dolar/TL bugün ne kadar? (25 Eylül 2025 dolar - Euro fiyatları)Dolar/TL bugün ne kadar? (25 Eylül 2025 dolar - Euro fiyatları)Finans

 

Finans
Dolar/TL bugün ne kadar? (25 Eylül 2025 dolar - Euro fiyatları)
Dolar/TL bugün ne kadar? (25 Eylül 2025 dolar - Euro fiyatları)
BBVA'dan dolar/TL, enflasyon ve faiz tahmini
BBVA'dan dolar/TL, enflasyon ve faiz tahmini
New York borsası yükselişle açıldı
New York borsası yükselişle açıldı
"ABD hisseleri çöküşten önce yüzde 20 daha yükselebilir"
"ABD hisseleri çöküşten önce yüzde 20 daha yükselebilir"
HSBC'den Hindistan hisselerine 'ağırlığını artır' tavsiyesi
HSBC'den Hindistan hisselerine 'ağırlığını artır' tavsiyesi
Alibaba hisseleri 4 yılın zirvesinde! AI etkisi
Alibaba hisseleri 4 yılın zirvesinde! AI etkisi
24 Eylül 2025 güncel altın satış fiyatları

Altın Haberleri

24 Eylül 2025 güncel altın satış fiyatları
Dolar/TL bugün ne kadar? (25 Eylül 2025 dolar - Euro fiyatları)

Finans Haberleri

Dolar/TL bugün ne kadar? (25 Eylül 2025 dolar - Euro fiyatları)
Dolar/TL bugün ne kadar? (24 Eylül 2025 dolar - Euro fiyatları)

Yatırım Haberleri

Dolar/TL bugün ne kadar? (24 Eylül 2025 dolar - Euro fiyatları)
Bu konularda ilginizi çekebilir
Altın finans yatırım