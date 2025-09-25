  1. Ekonomim
Dolar/TL bugün ne kadar? (25 Eylül 2025 dolar - Euro fiyatları)

Yatırımcılar ve vatandaşların iç ve dış piyasaya hakim olmak için yakından takip ettiği altın ve döviz kurundaki son ve güncel veriler merak ediliyor. Peki, dolar - Euro fiyatları bugün kaç lira? Güncel dolar fiyatları ne? İşte 25 Eylül 2025 Perşembe gününe ilişkin döviz kuru fiyatları...

Dolar/TL bugün ne kadar? (25 Eylül 2025 dolar - Euro fiyatları)
Ekonomik ve finansal kararlar üzerinde önemli etkilere sahip olan dolar ve Euro'nun bugünkü fiyatlarını öğrenmek isteyenler arama motorlarında "Euro kaç TL?" ve "1 Dolar kaç TL?" gibi soruları aratıyor.

İşte 25 Eylül 2025 Perşembe gününe ilişkin dolar ve Euro fiyatları...

Dolar/TL ve Euro/TL bugün ne kadar?

Dolar/TL saat 07:15 itibarıyla 41,4621 (alış) 41,4679'dan (satış) işlem görürken, Euro ise aynı saat itibarıyla 48,8624 TL seviyelerinde seyrediyor.

