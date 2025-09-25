İddia | Ali Koç, Fenerbahçe'ye verdiği borcun 360 milyon TL'sini geri aldı

  1. Ekonomim
2018'de başlayan Fenerbahçe Başkanlığı görevi sona eren Ali Koç'un kulübe verdiği borcun yaklaşık 360 milyon lirasını geri aldığı iddia edildi. Görev süresi boyunca kulübün finansal borcunu azaltıp varlıkların 12.5 milyar liraya çıkaran Koç, Fenerbahçe'nin 29 Şubat 2025 tarihli 9 aylık bilançosuna göre kulübe 413 milyon TL borç verdi. Fenerbahçe Sportif AŞ'nin 31 Mayıs 2025 tarihli bilançosunda ise borcun 50 milyon 12 bin liraya indiği görülüyor.

2018'de başlayan Fenerbahçe Başkanlığı görevi sona eren Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanvekili Ali Koç'un kulübe verdiği borcun yaklaşık 360 milyon lirasını geri aldığı öne sürüldü.

Görev süresi boyunca kulübün finansal borcunu azaltıp varlıkların 12.5 milyar liraya çıkaran Koç, Fenerbahçe'nin 29 Şubat 2025 tarihli 9 aylık bilançosuna göre kulübe 413 milyon TL borç verdi. Kulübün 31 Mayıs 2025 tarihli bilançosunda ise borcun 50 milyon 12 bin liraya indiği görülüyor. HaberTürk'ten Rahim Ak'ın haberine göre, Koç'un iki bilanço dönemi arasında borç olarak verdiği yaklaşık 360 milyon lirasını geri aldığı anlaşılıyor.

Nisan ayındaki hisse satışına yakın tutar

Diğer yandan kulübün nisan ayında yaptığı yüzde 4.8'lik hisse satışının da aynı dönemlere denk gelmesi ve bu satıştan elde edilen yaklaşık 553 milyon liranın bu rakama yakın olması dikkat çekti. Fenerbahçe nisan ayında şirketin sermayesinin yüzde 4.8'ine denk gelen 12 milyon B grubu hisseyi 46.10 lira fiyattan özel emirle yabancı bir kurumsal yatırımcıya sattığını açıklamıştı.

Banka borcunu azalttı

Ali Koç, 2018'de 612 milyon Euro toplam borç ile aldığı kulübü 486 milyon Euro borçlu devretti. Koç faiz ödenen banka borcunu bu dönemde 347 milyon Euro'dan 82 milyon Euro'ya indirirken ticari borçlar ise 34 milyon dolardan 141 milyon Euro'ya yükseldi. Koç döneminde kulübün toplam varlıkları 12.5 milyar lira toplam borçları 13,8 milyar liraya hasılatı 8.5 milyar liraya tırmandı. Kulüp geçen yılı 3.5 milyar lira faaliyet zararı ve 753 milyon lira dönem zararı ile kapattı.

