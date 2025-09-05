Büyük işten çıkarma dalgası kapıda! Binlerce bankacı işini kaybedebilir

Dünya çapında büyük işten çıkarmalara yeni bir halka daha eklendi. Teknoloji ve otomotiv sektörüyle başlayan işten çıkarma dalgasına şimdi de bankacılık sektörü eklendi.

İngiliz devi Lloyds Banking Group çalışanları performansları konusunda Wall Street tarzı bir sistemi devreye alıyor. Performans baskısı artarken çalışanlar daha fazla incelemeye tabi tutulacak. Yaklaşık 62 bin çalışanı bulunan bankanın yeni bir işten çıkarma planı uygulayacağı belirtiliyor.

Binlerce çalışan işten çıkarılmanın eşiğinde

Konuya yakın bir kaynağa göre, İngiliz kredi kuruluşunun yeni performans değerlendirmesi, iş gücünün en alttaki yüzde 5'lik kesimi üzerindeki baskıyı artıracak ve bu kesimin yaklaşık yarısı, iyileşme göstermezlerse işlerini kaybetme riskiyle karşı karşıya kalacak.

Bankacılıkta performans ve beceriler mercek altına alınacak

İşten çıkarma sayısı için belirli bir hedef bulunmamakla birlikte, banka mevcut çıkış oranının sektör ve kendi geçmiş performansıyla uyumlu olup olmadığını değerlendiriyor.

“En zayıf halkalar” tespit edilip kapı gösterilecek

Yıllık raporuna göre Lloyds, 2024 yılı sonu itibarıyla yaklaşık 62 bin kişiyi istihdam ediyordu. Planı ilk kez duyuran Financial Times'a göre, kırılgan İngiltere ekonomisinde daha fazla çalışanın taşınma riskini göze almak yerine şirkette kalması sayesinde personel devir hızı yaklaşık yüzde 5'e düştü.

Lloyds'un sözcüsü, "yüksek performanslı bir kültür" oluşturmaya istekli olduklarını söyledi.

Sözcü "Çalışanlarımızın en iyi performanslarını göstermelerine yardımcı olmanın yollarını sürekli arıyoruz” ifadesini kullandı.

Wall Street'in uygulamasını hayata geçiriyor

Plan, Goldman Sachs Group gibi şirketlerin maliyetleri kontrol altında tutmak ve yeni yeteneklere yer açmak için en zayıf personelini düzenli olarak işten çıkardığı Wall Street'teki yaygın bir uygulamayı yansıtıyor.

Çalışanlar için tablo karanlık

İcra Kurulu Başkanı Charlie Nunn, Lloyds'un sigorta ve varlık yönetimi gibi hizmetlerini genişletirken, uzun yıllar sürecek bir teknoloji yenilemesine öncülük ediyor. Banka, bu yıl binlerce BT çalışanının teknik becerilerini, iyileştirmelerden sonra bankada çalışmaya devam edip edemeyeceklerini değerlendirmek için inceliyor.

Lloyds, Temmuz ayında altı aylık kazançlarının beklentileri aşmasının ardından temettüsünü artırdı. Bankanın hisseleri, Yüksek Mahkeme'nin motorlu taşıt finansmanı tazminatına ilişkin kararının, kredi verenlerin korkulan tazminattan daha azını ödemek zorunda kalmasına yol açmasının ardından Ağustos ayında yükseldi.