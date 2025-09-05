  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. ÇAYKUR, kuru çay fiyatlarına zam yaptı!
Takip Et

ÇAYKUR, kuru çay fiyatlarına zam yaptı!

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR), kuru çay fiyatlarına ortalama yüzde 7,5 zam yaptı. Zamlı fiyatlar bugünden itibaren geçerli olacak.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
ÇAYKUR, kuru çay fiyatlarına zam yaptı!
Takip Et

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR), kuru çay fiyatlarında ortalama yüzde 7,5 oranında artış yaptı.

Bugünden itibaren geçerli olacak

Yeni fiyatlar bugün itibarıyla uygulanmaya başlanacak. Daha önce temmuz sonunda yüzde 3,5’lik zam yapılan kuru çay fiyatlarındaki bu yeni artışın, yükselen işçilik maliyetleri ve yaş çay fiyatlarındaki artıştan kaynaklandığı ifade ediliyor.

Edirne'de simide zam geldiEdirne'de simide zam geldiEkonomi
İstanbul’da servis ücretlerine yüzde 50 zam talebi!İstanbul’da servis ücretlerine yüzde 50 zam talebi!Ekonomi
Gazlı içeceklere peş peşe artış! Coca-Cola’ya zam geldiGazlı içeceklere peş peşe artış! Coca-Cola’ya zam geldiEkonomi
Ekonomi
Mardin’de çöp elektriğe dönüşüyor, 18 bin eve güç sağlanıyor
Mardin’de çöp elektriğe dönüşüyor, 18 bin eve güç sağlanıyor
ING'den TCMB için faiz tahmini: Daha az agresif olunmasını bekliyoruz
ING'den TCMB için faiz tahmini
Emekli maaşını Kuveyt Türk'e taşıyanlara 27 bin 500 liraya varan promosyon imkanı
Emekli maaşını Kuveyt Türk'e taşıyanlara 27 bin 500 liraya varan promosyon imkanı
Yunanistan'dan Türk vatandaşlarına vize kolaylığı: ‘Cascade’ ile kolay başvuru imkanı
Yunanistan'dan Türk vatandaşlarına vize kolaylığı: ‘Cascade’ ile kolay başvuru imkanı
Türkiye, un ihracatında küresel liderliğini 11. yıla taşıyor
Türkiye, un ihracatında küresel liderliğini 11. yıla taşıyor
Denizli ihracatı 400 milyon doları 4. kez geçti
Denizli ihracatı 400 milyon doları 4. kez geçti