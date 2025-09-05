ÇAYKUR, kuru çay fiyatlarına zam yaptı!
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR), kuru çay fiyatlarına ortalama yüzde 7,5 zam yaptı. Zamlı fiyatlar bugünden itibaren geçerli olacak.
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR), kuru çay fiyatlarında ortalama yüzde 7,5 oranında artış yaptı.
Bugünden itibaren geçerli olacak
Yeni fiyatlar bugün itibarıyla uygulanmaya başlanacak. Daha önce temmuz sonunda yüzde 3,5’lik zam yapılan kuru çay fiyatlarındaki bu yeni artışın, yükselen işçilik maliyetleri ve yaş çay fiyatlarındaki artıştan kaynaklandığı ifade ediliyor.
