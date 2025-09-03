İstanbul’da servis ücretlerine yüzde 50 zam talebi!

Okulların açılmasına kısa bir süre kala İstanbul’daki aileleri ilgilendiren önemli bir açıklama geldi. İstanbul Umum Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Günhan Sinar, okul servis ücretlerinde yapılması gereken zam oranını kamuoyuyla paylaştı. Sinar, en son ocak ayında güncellenen ücretlerin, geçen dokuz aylık süreçte artan maliyetler karşısında yetersiz kaldığını vurguladı.

"Servis işletmecileri zor durumda"

Yaklaşık yüzde 50'lik bir zam talebinden söz eden Sinar, bu oranın velilere yüksek gelebileceğini kabul etmekle birlikte, sektörün içinde bulunduğu ekonomik şartları gerekçe gösterdi. Ona göre, yakıt, bakım, sigorta ve personel giderlerindeki artışlar, servis işletmecilerini zor durumda bırakıyor. Mevcut fiyatlar, maliyetleri karşılamaktan uzak.

Sinar'ın açıklamasına göre, eğer bu talep kabul görürse, en kısa mesafe için ödenen servis ücreti 2 bin 600 liradan 3 bin 800 liraya yükselecek. Bu artış, özellikle birden fazla çocuğu olan ailelerin bütçesinde önemli bir yük oluşturacak. Veliler ise bu durum karşısında endişeli. Eğitim maliyetlerinin her geçen gün arttığı bir dönemde, yeni bir zam dalgası aile bütçelerini daha da sıkıntıya sokabilir.

"Toplumun geniş kesimini ilgilendiren ekonomik bir mesele"

Ekonomistler, bu tür artışların enflasyon üzerinde de dolaylı bir etkisi olabileceği görüşünde. Ulaşım maliyetlerindeki yükseliş, genel olarak hayat pahalılığını artıran bir unsur olarak öne çıkıyor. Sonuç olarak, servis ücretlerindeki olası zam, yalnızca velileri değil, toplumun geniş bir kesimini ilgilendiren ekonomik bir mesele haline geliyor.

Sinar, eğitim öğretim sezonunun başlayacağı 8 Eylül'de yapılacak belediye meclisi toplantısında taleplerinin değerlendirileceğini aktararak, Danıştay'ın UKOME'lerin fiyat belirleme yetkisini iptal etmesinin ardından kararın belediyelere geçtiğini anlattı.

"Tamir, bakım, işçilik ücreti... Bunlar da yüzde 40'ın üstünde zamlandı"

"Geçen seneden bu yana triger kayışını, motor yağını, lastiği, kaskomuzu, sigortamızı sürekli kullanıyoruz. Tamir, bakım, işçilik ücreti... Bunlar da yüzde 40'ın üstünde zamlanmış durumda. İstediğimizin makul bir artış olduğunu düşünüyoruz. Şimdi şöyle bir hesap yapmak isterim: Servis araçları 16+1 kişi. Taşıyabileceğimiz öğrenci sayısı maksimum 15. Yani ilk dilimden de taşımayalım. Biraz ikinci, üçüncü, dördüncü dilimden, 3-5 kilometreden taşıyalım. Zam teklifimiz kabul edilse 4 bin lira olur. Yani 15 öğrenciden maksimum 60 bin lira. Şimdi 60 bin lira ücretle meslektaşlarımız arabanın masraflarını, kasko sigortasını karşılayacak, evini geçindirecek, kış lastiği alacak, bunları karşılayacak."