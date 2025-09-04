Edirne'de simide zam geldi

Edirne’de simit fiyatı, yüzde 33 zamla 15 liradan 20 liraya yükseldi.

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) ve Edirne Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (EDESOB) simitçi esnafının zam talebini değerlendirdi. Alınan karar doğrultusunda simidin satış fiyatına yüzde 33 zam yapıldı.

15 liradan satılan simit, gelen zamla 20 TL’ye yükseldi. Odalar, yeni fiyat tarifesini simitçilere gönderdi.

EDESOB Başkanı Kemal Cingöz, birçok ilde simidin satış fiyatının 20 TL olduğunu, fırıncıların girdi maliyetlerinin de arttığını ifade etti.