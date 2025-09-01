İzmir'de simit fiyatlarına zam geldi!

İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Gıda Komisyonu'nun temmuz ayında yaptığı zam talebi, Ticaret Bakanlığı tarafından onaylandı. Karara göre, İzmir'in meşhur simidi (gevrek) 15 liradan 20 liraya yükseldi. Yeni fiyatlar 3 Eylül'den itibaren geçerli olacak. İzmir Pide, Gevrek İmalatçıları ve Benzerleri Esnaf Sanatkarlar Odası'nın maliyet artışları nedeniyle yaptığı talep, komisyon tarafından değerlendirilmiş ve Bakanlığa iletilmişti. İzmirlilerin vazgeçilmez lezzeti artık 20 liradan satılacak.

Oda tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Gevrek, İzmir için yalnızca bir yiyecek değil, aynı zamanda kültürün bir parçasıdır. Bu nedenle bugüne kadar zam taraftarı hiç olmadık. Ancak zararına satış, fırıncılarımızı üretimden koparma noktasına getirdi. Bu artış, esnafın ayakta kalabilmesi için mecburi hale geldi. Vatandaşımızı da düşünüyoruz esnafımızı da. İzmir’de gevrek geleneğinin sürdürülebilmesi için üreticinin ayakta kalması şart."