TÜİK açıkladı: Ağustos ayının zam şampiyonu belli oldu!

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı ağustos 2025 verilerine göre, fiyatı en çok artan kalem hava yolu ile yolcu taşımacılığı oldu. Uçak biletleri temmuz ayına kıyasla yüzde 36,43 zamlanırken, yıllık artış oranı yüzde 23,32 olarak gerçekleşti.

En çok artan ikinci kalem ise gazete ve dergiler

Ağustos ayında fiyatı en çok artan ikinci kalem ise gazete ve dergiler oldu. Bu grupta aylık artış yüzde 16,32 olurken, yıllık artış yüzde 60,57’ye ulaştı.

Temel gıda maddeleri yükseldi

Un ve diğer tahıllar da yüzde 8,14’lük aylık artışla dikkat çekerken, yıllık bazda fiyatlar yüzde 35,82 yükseldi. Aynı dönemde ekmek fiyatları yüzde 8,11 oranında artış gösterdi; yıllık değişim ise yüzde 38,77 oldu.

Sigaralar yüzde 6,36 artış gösterdi

Temel tüketim kalemlerinden sigaralar yüzde 6,36 artarken, yıllık bazda yüzde 29,92 yükseldi. Toz kakao aylık yüzde 6,32, yıllık ise yüzde 67,20 artışla önemli bir fiyat sıçraması yaşadı.

Evcil hayvan hizmetlerinde artış kaydedildi

Öte yandan, kahvaltılık tahıl ürünleri yüzde 5,92 aylık artışla listede yer aldı; bu ürün grubunun yıllık artışı yüzde 42,01 oldu. Evcil hayvanlarla ilgili veterinerlik ve diğer hizmetler yüzde 5,80 artış gösterirken, yıllık bazda yüzde 47,96 oranında zamlandı.

Margarin ve kahvede yüksek zam

Listede ayrıca, margarin yüzde 5,63 aylık artış ve yüzde 41,75 yıllık artışla öne çıkarken, kahve yüzde 5,53 aylık ve yüzde 67,80 yıllık artışla tüketicinin bütçesini en çok zorlayan kalemlerden biri oldu.