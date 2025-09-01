  1. Ekonomim
Gazlı içeceklere peş peşe artış! Coca-Cola’ya zam geldi

Tekel Bayileri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Erol Dündar, 2 Eylül itibarıyla Coca Cola ürünlerine, zam yapıldığını duyurdu.

Tekel Bayileri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Coca Cola grubuna ait ürünlerine zam geldiğini duyurdu.

Zamlı tarifeler 2 Eylül'den itibaren geçerli olacak

2 Eylül 2025 Salı gününden itibaren Kola, Fanta ve Sprite çeşitlerinde zamlı tarifeler geçerli olacak.

"2.5 litre kola 80 TL oldu"

Tekel Bayileri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Erol Dündar sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “2 Eylül itibarıyla Coca Cola ürünlerinde bir zam geçişi daha olacak. Coca Cola Fanta ve Sprite çeşitleri 2.5 LT 80 TL, 2 LT Coca Cola Fanta Sprite çeşitleri 70 TL, 1.5 LT Coca Cola Fanta Sprite çeşitleri 60 TL olacak” ifadelerini kullandı.

İşte yeni fiyat listesi

Yeni fiyat listesine göre:

2,5 litrelik Coca Cola, Fanta, Sprite çeşitleri 80 TL

2 litrelik şişeler 70 TL

1,5 litrelik şişeler 60 TL

Pepsi'ye de zam gelmişti

Pepsi’de ise 21 Temmuz’da fiyat artışı yaşanmıştı.

Buna göre:

2,5 litrelik Pepsi 65 TL

1,5 litrelik Pepsi 55 TL

1 litrelik Pepsi fiyatı 50 TL

