Süpermarket devinden, rakibine karşı maaş savaşı! 2 ayda 2 kez çalışanlarına zam yaptı

Almanya’nın en büyük indirim marketlerinden olan Aldi, 'sektör lideri konumunu korumak' amacıyla rakibine karşı ‘maaş’ hamlesi yaptı. Ücret savaşı başlatan Aldi, rakibi Lidl'i geride bırakmak için 2 ay içinde ikinci kez çalışanlarının maaşlarına zam yaptı.

Çalışanlara art arda iki zam

Aldi , Temmuz ayında saat ücretini 13 sterline çıkardıktan sonra cuma günü saat başına 13,02 sterlin ödeyeceğini açıkladı.

Lidl beşinci kez maaş artışı yapacağını duyurmuştu

Bu, Aldi çalışanlarının, bu ayın başlarında giriş seviyesi ücretlerini 1 Eylül'den itibaren 13 sterline çıkarmak için iki yıl içinde beşinci kez maaş artışı yapacağını duyuran rakip şirket Lidl'deki meslektaşlarından daha fazla kazanacağı anlamına geliyor. Hizmet süresine bağlı olarak ücretler 13,95 sterline yükselecek.