Nike küçülmeye gidiyor! Yüzlerce kişiyi etkileyecek işten çıkarma dalgasını başlattı

Küresel spor giyim devi Nike kritik dönüşüm planını devreye aldı. Yüzlerce kişiyi etkileyecek işten çıkarma dalgası başlıyor. Kurumsal iş gücünün yaklaşık yüzde 1’i kapsayan işten çıkarmalar için Nike ‘Sporu ve tüketiciyi merkeze alıyoruz’ açıklamasını yaptı.

Nike, kurumsal iş gücünde yüzde 1'in altında kesintiye gideceğini açıkladı. Nike, CEO Elliott Hill liderliğindeki iş dönüşüm planları kapsamında kurumsal iş gücünün yüzde 1'inden daha azını azaltmayı hedeflediğini duyurdu.

Şirket, bu adımın spor ve tüketici bağlantısını güçlendirmeyi amaçlayan bir yeniden yapılanmanın parçası olduğunu belirtti.

Ekipler yeniden düzenlenecek

Nike, Haziran ayında Hill tarafından yapılan, şirketin spor dallarına göre çapraz fonksiyonel ekipler halinde "yeniden düzenleneceği" yönündeki açıklamaların ardından bu kararı aldı.

“Sporu ve tüketiciyi merkeze alıyoruz”

Şirket, açıklamasında, "Bu yeni yapılanma, sporu ve spor kültürünü merkeze oturtmak, sporcu ve tüketiciyle daha derin bir bağ kurmak üzerine inşa edilmiştir," ifadelerini kullandı.

Şirketin, 31 Mayıs itibarıyla dünya genelinde perakende ve yarı zamanlı çalışanlar dahil olmak üzere yaklaşık 77 bin 800 çalışanı bulunuyor.

