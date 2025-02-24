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ABD'den 30'dan fazla kişi ve gemiye yaptırım

ABD, İran petrolüyle ilgili ürünlerin satış ve nakliyesine aracılık eden 30'dan fazla kişi ve gemiye yaptırım uyguladı.

Haber Merkezi
AA
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ABD'den 30'dan fazla kişi ve gemiye yaptırım
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ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, "maksimum baskı kampanyasının" bir parçası olarak İran'ın gölge filosuna ek yaptırımlar uygulandığı bildirildi.

Açıklamada, İran petrolüyle ilgili ürünlerin satışına ve nakliyesine aracılık ettikleri gerekçesiyle çeşitli ülkelerdeki 30'dan fazla kişi ve geminin yaptırım listesine eklendiği aktarıldı.

Yaptırım uygulanan gemilerin yüz milyonlarca dolar değerinde on milyonlarca varil ham petrolün nakliyesinden sorumlu olduğu belirtilen açıklamada, yaptırım uygulananlar arasında Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Hong Kong'daki petrol komisyoncularının, Hindistan ve Çin'deki tanker operatörleri ve yöneticilerinin, İran Ulusal Petrol Şirketi'nin başkanı ve İran Petrol Terminalleri Şirketi'nin yer aldığı kaydedildi.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, konuya ilişkin açıklamasında İran'ın, petrol satışlarını kolaylaştırmak ve istikrarı bozan faaliyetlerini finanse etmek için karanlık bir gemi, nakliyeci ve broker ağına güvenmeye devam ettiğini belirtti.

Bessent, "ABD, İran'ın petrol tedarik zincirinin tüm yönlerini hedef almak için elimizdeki tüm araçları kullanacaktır ve İran petrolüyle iş yapan herkes önemli yaptırım risklerine maruz kalmaktadır." ifadelerini kullandı.

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